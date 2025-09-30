Nicole Kidman e Keith Urban si separano dopo 19 anni: "Se n’è andato di casa, vuole più libertà"

Dopo 19 anni di matrimonio e due figlie, si spezza una delle unioni più amate e apparentemente solide di Hollywood. Nicole Kidman e Keith Urban si sarebbero detti addio, secondo quanto riportano fonti vicine alla coppia. Una separazione che arriva quasi in punta di piedi, senza dichiarazioni ufficiali ma con segnali sempre più evidenti nelle ultime settimane. E, stando a quanto emerge, sarebbe stato proprio il cantante australiano a fare il primo passo, spinto dalla necessità di maggiore libertà.

Il gesto di rottura: "Keith se n’è andato di casa"

Le prime indiscrezioni parlano chiaro: Urban avrebbe lasciato la casa di famiglia, a Nashville, per trasferirsi in una nuova abitazione sempre nella stessa città. La scelta di cambiare residenza sarebbe stata presa in modo autonomo, a conferma di un distacco ormai non più solo emotivo ma anche fisico. Un segnale forte, che segna la fine di una lunga storia cominciata nel 2006 con un romantico matrimonio a Sydney.

Kidman, oggi 58enne, avrebbe fatto di tutto per salvare il matrimonio. Secondo le persone a lei vicine, l’attrice avrebbe lottato con tutte le sue forze per mantenere unita la famiglia, ma si è trovata davanti a un muro: " Non era quello che voleva ", hanno spiegato. La decisione di separarsi, dunque, non sarebbe partita da lei, che avrebbe sperato fino all’ultimo in una riconciliazione.

Una crisi silenziosa

I segnali di crisi erano nell’aria da tempo, anche se la coppia era riuscita a mantenere il riserbo. I primi campanelli d’allarme sono suonati quando Nicole è stata vista cercare una nuova casa sulla costa del Portogallo, senza la compagnia del marito. Un gesto insolito, per una coppia che fino a poco tempo prima si mostrava unita anche pubblicamente. A rafforzare l’idea di una rottura ormai consumata, l’acquisto da parte di Keith di una nuova proprietà, che confermerebbe la volontà di iniziare una nuova vita, lontano dalla quotidianità condivisa finora con la moglie e le figlie.

Un amore lungo due decenni

La loro storia era nata nel 2005, durante un evento benefico a Los Angeles. Un colpo di fulmine che, almeno all’inizio, aveva fatto sperare nel lieto fine. Il matrimonio era stato celebrato nel 2006, nella città natale di lei, Sydney. Da quell’unione erano nate due figlie: Sunday Rose, oggi 17enne, e Faith Margaret, 14enne. Per anni, Nicole e Keith sono sembrati la dimostrazione che l’amore potesse durare anche sotto i riflettori di Hollywood. Apparivano complici, affiatati, e sempre pronti a sostenersi a vicenda, anche nei rispettivi impegni professionali.

Ma forse proprio le carriere, così distanti e totalizzanti, sono diventate un ostacolo insormontabile. Lui, star della musica country in costante tour in giro per il mondo; lei, attrice impegnata in progetti internazionali che la portano a trascorrere lunghi periodi sui set cinematografici. " Keith non vede mai Nicole, né lei sul set né lui in tournée ", ha detto una fonte. " C'è un mondo in cui entrambi vivono, ma in cui nessuno dei due è presente per l’altro ".

Una crisi negata (almeno in pubblico)

Solo a giugno Nicole aveva pubblicato su Instagram una foto dolcissima per celebrare l’anniversario di matrimonio. Abbracciata a Keith, aveva scritto: " Buon anniversario, tesoro ", accompagnando la frase con un cuore rosso. Nessun segno, almeno in quel momento, lasciava intendere la tempesta in arrivo.

Ma dietro le immagini, qualcosa si era già rotto. Le fonti parlano di una crisi che si sarebbe trascinata da mesi, forse anni. In molti avevano notato un certo disagio da parte di Keith in occasione delle scene d’amore interpretate da Nicole con Zac Efron nel film “A Family Affair”. Durante un’intervista via Zoom, quando gli fu chiesto un commento sulle scene bollenti girate dalla moglie, il cantante interruppe bruscamente la chiamata, lasciando intendere un fastidio mai del tutto elaborato.

Il futuro della coppia è incerto

Al momento non è ancora chiaro se Nicole e Keith stiano pianificando il divorzio o se preferiscano mantenere una separazione di fatto. Di certo, per ora vivono vite separate. Le figlie sarebbero rimaste con Nicole nella casa di famiglia a Nashville, mentre Urban si sarebbe già stabilito nella nuova abitazione.

La Kidman, che ha da poco concluso le riprese del film "Practical Magic 2", si è mostrata in estate serena, postando immagini con le figlie e momenti di vita quotidiana con la famiglia allargata. Urban, invece, è impegnato con la sua tournée e la prossima data è attesa il 2 ottobre in Pennsylvania.

Anche se nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, una cosa

è chiara: l’. E con esso, la favola moderna di una coppia che, per quasi vent’anni, aveva fatto sognare fan e stampa con la promessa che sì, anche a Hollywood, l’amore potesse durare.