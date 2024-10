"Niente di illegale". Fedez sbotta durante la consegna del tapiro dopo l'arresto di Lucci e Rosiello

Ascolta ora 00:00 00:00

È decisamente un annus horribilis per Fedez, che da mesi continua a essere al centro della cronaca per fatti e vicende sia personali che legali. Il divorzio da Chiara Ferragni, la contesa con l'ex socio Luis Sal per il podcast Muschio Selvaggio e ora l'arresto dei capi ultras del Milan Luca Lucci, Christian Rosiello e Islam Hagag, conosciuto come Alex Cologno, ai quali il rapper è legato da un rapporto di amicizia.

I tre sono finiti in manette insieme ad altre sedici persone nell'ambito dell'inchiesta della procura di Milano sugli illeciti portati avanti dalle frange violente del tifo milanese fuori e dentro lo stadio. Fedez non è indagato, ma figura negli atti della procura in numerose intercettazioni con Luca Lucci, uno dei capi ultras rossoneri arresto e accusato, insieme agli altri, di associazione per delinquere, estorsione, lesioni e altri reati.

La consegna del Tapiro

Proprio per il suo coinvolgimento nella vicenda, Striscia la notizia ha voluto consegnargli l'ennesimo tapiro d'Oro, ma la reazione di Fedez alla vista di Valerio Staffelli non è stata delle migliori. L'inviato del tg satirico ha intercettato il rapper mentre saliva a bordo della vettura della sua assistente Eleonora Sesana per recarsi a un appuntamento di lavoro e lo ha subito messo alle strette: "Abbiamo visto che hanno arrestato il suo guarda spalle e factotum, adesso come farà ad andare a fare le risse senza di lui?". L e parole di Staffelli hanno infastidito il rapper, che è passato al contrattacco minacciando azioni legali: "Lo hai detto davvero? Eh, mi sa che con questo paghi una bella querela ".

A fare infuriare il cantante di Rozzano è stata l'allusione al pestaggio di Cristiano Iovino, avvenuto lo scorso aprile. Gli inquirenti hanno accertato la sua presenza sulla scena del pestaggio grazie ai filmati di videosorveglianza della zona, ma Fedez ha comunque voluto tirarsi fuori dalla vicenda parlando con Striscia: " In che senso, cosa stai dicendo? Io non sono indagato di nulla e mi dici come faccio ora ad andare a fare le risse? ".

Fedez, Luca Lucci e la bibita al Meazza

L'attenzione di Staffelli si è poi concentrata sulla vicenda più recente, quella della vendita della bibita Boem all'interno dello stadio Meazza. Tra le intercettazioni della Procura, infatti, c'è un colloquio tra Fedez e Luca Lucci, nel quale il rapper chiede al capo ultras di aiutarlo a commercializzare la sua bevanda nei bar dello stadio. Così Staffelli ha chiesto spiegazioni, ma anche in questo caso la reazione dell'ex marito di Chiara Ferragni è stata decisa e tutt'altro che cordiale: "C'è qualcosa di illegale? Oppure no? Tu mi stai contestando qualcosa, c'è un reato?" .

Poi Federico Lucia si è dileguato in auto mentre Staffelli gli chiedeva chiarimenti sulle dichiarazioni rilasciate di recente da Taylor Mega. Sulla questione " coppia aperta ", però, il rapper ha preferito rimanere in silenzio.