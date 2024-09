Fedez e Chiara Ferragni "coppia aperta". La rivelazione di Taylor Mega

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo essersi tolta qualche sassolino dalla scarpa contro l'ex fidanzato Tony Effe (dissandolo insieme a Fedez nel brano "L'infanzia difficile di un benestante") Taylor Mega fa nuove rivelazioni, questa volta sui Ferragnex. Ricevendo il tapiro d'Oro di Striscia la notizia l'influencer ha praticamente confermato che ha avuto un flirt con il rapper di Rozzano e, a quanto pare, quando Federico Lucia e Chiara Ferragni erano ancora sposati. Ora, ai microfoni de Le Iene (nella puntata di domenica 29 settembre) Taylor ha confessato che non può definirsi un tradimento - quello consumato da lei e Fedez - perché i Ferragnez sarebbero stati una coppia aperta.

La miccia che ha fatto scoppiare il dissing tra Fedez e Tony Effe sembra essere stato un presunto tradimento reciproco. Il trapper di "Sesso e samba" avrebbe avuto flirt con Chiara Ferragni mentre Fedez avrebbe tradito sua moglie con l'ex fidanzata storica di Tony, Taylor Mega. Per tutta l'estate il gossip ha tenuto banco sulla cronaca rosa, ma negli scorsi giorni Taylor Mega ha definitivamente scoperchiato il vaso di Pandora, facendo rivelazioni scottanti sulla sua tresca con Federico Lucia prima ai microfoni di Striscia la notizia (che gli è valso un Tapiro) confermando il flirt, poi a Le Iene rispondendo alle domande dell'inviato Michele Caporosso, in arte Wad.

Le rivelazioni di Taylor Mega a Le Iene

Nel servizio de Le Iene Taylor Mega ha chiarito che l'idea di partecipare al pezzo di Fedez è nata da quest'ultimo: " Sapeva che dovevo togliermi qualche sassolino e mi ha detto: 'ti va? Allora l'ho sentito lì in studio e ho detto: 'pesante!" '. L'influencer ha comunque deciso di cantare insieme a Fedez una strofa del brano, parole mirate a colpire l'ex Tony. Poi, sempre dietro a precisa domanda della iena, ha rivelato che il flirt con Fedez non è stato un tradimento. Il motivo? " Non puoi tradire se stai parlando di una coppia aperta" , ha svelato Taylor Mega, spiegando: " La coppia aperta è dove hai delle concessioni in più, dove non c'è quell'esclusività che c'è nella coppia che tutti conosciamo ".

Secondo quanto rivelato dall'influencer, dunque, i Ferragnez avrebbero avuto un rapporto molto libero e aperto in quanto a conoscenze esterne.

Ma figurati, ricordati che se due persone sono belle unite è difficile che ne entrino altre all'interno. Io non ero fidanzata, te lo metto per iscritto. Non era dal 2019. È una cosa molto recente

Poi la Mega ha concluso dicendosi serena sul fatto di non avere contribuito a mettere in crisi il rapporto tra Chiara Ferragni e Fedez: "".