Niente tv per Annunziata, dopo la Rai sbarca in radio

Lucia Annunziata è stata una delle protagoniste dell'esodo Rai dei mesi precedenti. La giornalista ha lasciato polemicamente l'azienda televisiva pubblica dopo decenni di servizio, non prima di concludere la stagione del programma. Si è detto tanto sul suo divorzio da "mamma" Rai, soprattutto per le giustificazioni addotte dalla Annunziata, che ha dichiarato di essersi licenziata perché l'avvento del nuovo corso a Palazzo Chigi, con l'avvento del centrodestra e il cambio ai vertici della Rai, non condivide nulla col nuovo governo "né sui contenuti, né sui metodi".

Spiegazioni criticate da più parti, ma tant'è, dallo scorso giugno Lucia Annunziata non fa più parte della Rai. A pochi giorni dalla partenza dei palinsesti autunnali, che ormai scaldano i motori in vista dell'inizio della stagione la prossima settimana, Dagospia rivela che la ex giornalista Rai potrebbe aver trovato una nuova casa sulle frequenze di Radio24, l'emittente radiofonica di Confindustria. Sono pochi i dettagli riferiti dal sito diretto da Roberto D'Agostino, che non rivela nemmeno nemmeno quale potrebbe essere il giorno o l'orario di messa in onda del programma di Annunziata.

Si è comunque ancora nel campo delle ipotesi, visto che né la giornalista e nemmeno l'emittente hanno finora ufficializzato la presenza di Annunziata nel palinsesto autunnale. Per il momento la giornalista tace e ha trascorso l'estate low-profile come sempre, senza rilasciare interviste o annunci sul proprio futuro, nonostante le voci si inseguano con insistenza ormai da tempo. Infatti, subito dopo aver reso pubbliche le proprie dimissioni dalla Rai, sono iniziate a emergere ipotesi circa un futuro politico della giornalista, che seguendo l'esempio di alcuni suoi colleghi potrebbe candidarsi per le elezioni europee del prossimo giugno 2024.

I tempi, d'altronde, sono quelli giusti e l'addio alla Rai è stato visto da molti come un'anticamera della discesa politica, soprattutto nelle sue motivazioni. Inutile sottolineare che il partito che è stato associato ad Annunziata in caso di eventuale candidatura è il Pd o, comunque, una formazione di sinistra. Anche in questo caso da parte della giornalista non ci sono state conferme o smentite, quindi non resta che attendere i prossimi giorni per capire quale sarà il futuro lavorativo di Annunziata e se l'indiscrezione trapelata sul sito di D'Agostino avrà fondamento.