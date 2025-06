Nino Tronchetti Provera: ecco chi è il nuovo amore di Michelle Hunziker

Tra le vie del capoluogo lombardo è nato un nuovo amore: Michelle Hunziker da un lato e Nino Tronchetti Porvera dall’altro. Il settimanale Oggi ha paparazzato la showgirl e il parente di Marco Tronchetti Provera insieme per le vie di Milano mano nella mano, tra sguardi baci appasionati Le immagini sono finite sulla copertina del nuovo numero del settimanale, che mostra la conduttrice mentre bacia Nino Tronchetti Provera.

Secondo quanto riportato dalla rivista, “lui è cugino di secondo grado di Giovanni, ha 55 anni” e “nella vita si occupa di Finanza e investimenti sostenibili”. I due appaiono complici e rilassati, scambiandosi gesti teneri all’aperto. Ma non solo. Oggi sottolinea anche che “è la prima volta che la loro storia, di cui si vociferava senza alcuna prova, trova conferma”. La relazione, infatti, era rimasta a lungo nell’ombra. Niente foto, niente video e, soprattutto, niente baci. La frequentazione tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera è iniziata lo scorso febbraio. La coppia venne fotografata insieme a cena al Bacaro in Montenapoleone. Il cognome è già famoso di per sé. Nino, giova ricordarlo, è parente di Giovanni Tronchetti Provera, noto alle cronache anche per il recente legame con Chiara Ferragni, terminato qualche mese fa.

È la prima volta che la Hunziker si espone sulla sua sfera privata. “Gli uomini ne avevano paura dei paparazzi, e lo capisco”, aveva detto poco tempo fa durante un’intervista.

La Hunziker ha spiegato anche le sue strategie per tenere lontani i fotografi: “Quando incontro un uomo, per tre mesi non ci sono titoli sui giornali perché ho imparato a evitare i paparazzi”. Ha descritto i luoghi in cui preferisce incontrare i suoi partner lontano da occhi indiscreti: “garage e bei Airbnb”.