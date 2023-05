"Noi a spalare fango". La rabbia degli alluvionati per i post di Giorgia Soleri

Dopo la partecipazione al reality Pechino Express, Giorgia Soleri torna a fare parlare di sé con il suo ultimo post Instagram. La fidanzata del leader dei Maneskin, Damiano David, ha raccontato le sue ultime vicissitudini sui social network, ma la risposta dei follower non è stata così empatica come l'attivista si aspettava. Anzi. La polemica è ben presto divampata sul web e non sono mancate le critiche da parte di chi si è sentito toccato dalla superficialità delle sue parole.

Il post di Giorgia Soleri

L'influencer ha affidato alla sua pagina Instagram il racconto della disavventura, che l'ha vista protagonista negli scorsi giorni. "La faccia di una persona che oggi ha comprato due biglietti aerei non rimborsabili scambiando l'aeroporto di andata con quello di arrivo e viceversa", h a scritto su Instagram Giorgia Soleri, aggiungendo di essere riuscita a combinare un doppio pasticcio: " E poi è riuscita a prenotare una cena in un ristorante omonimo a 650km di distanza" . Poi, come spesso succede in questi casi, ha rivolto la domanda di rito ai suoi follower: " Voi tutto bene?" . Ma il dialogo con i seguaci ha ben presto preso una piega diversa da quella sperata.

La polemica social