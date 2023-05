"Ma quello non sono io...". La foto della Soleri e il "giallo" su Damiano

Sul web sta decisamente attirando l'attenzione il botta e risposta social tra Giorgia Soleri e Damiano David dei Maneskin. I due fanno coppia fissa da ormai qualche anno e in rete condividono spesso foto e video, nei quali svestono i panni di influencer lei e di rockstar lui e indossano quelli di semplici fidanzatini, mostrandosi felici e innamorati. L'ultimo post condiviso da Giorgia Soleri sulla sua pagina Instagram ne è la riprova, ma la foto pubblicata dalla giovane attivista ha attirato l'attenzione non tanto dei follower quanto di Damiano, che nel commento ha punzecchiato ironicamente la compagna.

Il post di Giorgia Soleri

Reduce dall'esperienza televisiva a Pechino Express, l'influencer e attivista è sempre più social e sempre più discussa. La foto della vacanza a Ibiza pubblicata negli scorsi giorni ha scatenato una vera e propria ondata di proteste, che però non l'hanno toccata. Giorgia ha continuato a condividere nuove immagini su Instagram, l'ultima delle quali in compagnia del fidanzato Damiano. La giovane ha voluto fare una dedica speciale al cantante dei Maneskin, pubblicando una foto intima scattata durante le prove di un concerto, scrivendo: " Ogni giorno di più ". Un modo per dimostrare il forte legame che li unisce. La risposta del frontman della band romana, però, non è stata altrettanto romantica, anzi piuttosto singolare.

Il commento di Damiano