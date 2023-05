"Il riposo è un atto politico". E Giorgia Soleri vola a Ibiza: bufera social

Il 2023 potrebbe essere ricordato dai posteri come l'anno in cu le vacanze a Ibiza sono diventate un atto politico. Almeno questo è quello che pare voglia Giorgia Soleri, meglio nota come la fidanzata di Damiano David, il frontman dei Maneskin. L'influncer ed ex concorrente di Pechino Express, al ritorno da una vacanza sull'isola spagnola, ha fatto il punto del suo viaggio su Instagram e ha sentenziato che " in una società che ritiene la performance, l’iperproduttività e il sacrificio dei propri desideri per aderire a standard inumani dei valori da sfoggiare, il riposo è un atto politico ".

Inevitabili le critiche che le sono piovute addosso nelle ultime ore, soprattutto da chi dimostra di essere stanco dei sermoni gratuiti della ragazza, che secondo l'opinione comune tende a esagerare con quelli che lei vorrebbe fossero messaggi sociali. Messaggi che, però, nella realtà si trasformano in stucchevoli lezioni di vita da parte di chi viene percepita, per la maggior parte delle volte, come una privilegiata. Ma lei non demorde e nel suo post sottolinea che il riposo dev'essere considerato come un atto politico " ancor di più quando a praticarlo sono corpi non conformi, disabili, queer. Il privilegio necessario a potersi permettere di provare a vivere, anche solo ogni tanto, seguendo i ritmi di cui il proprio sé ha bisogno, continua ad essere un’ingiustizia che dovremmo combattere ".