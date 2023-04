"Potrei amare una donna". Chiara Capitta, la figlia di Lorella Cuccarini, si rivela

Chiara Capitta, la 22enne figlia più piccola di Lorella Cuccarini, poche ore fa attraverso il suo profilo Instagram, ha fatto sapere di non essere a favore delle etichette in amore. Infatti, attraverso delle Instagram Stories ha risposto ad una serie di domande da parte dei suoi follower e tra queste, è emersa una curiosità rispetto al suo orientamento sessuale.

Le domande del mondo del web

Più di una persona – attraverso il classico box domande - ha posto lo stesso quesito a Chiara che, senza timore, ha detto la sua riguardo all’argomento. La figlia di Lorella non è entrata nel dettaglio, non ha mai detto di avere una relazione con un uomo piuttosto che con una donna, si è semplicemente limitata ad esprimere la sua concezione di amore. "Sei etero?", "Ti sei mai innamorata o sei mai uscita con una ragazza?", "Hai mai provato sentimenti per una persona del tuo stesso sesso?", queste le domande dei seguaci a cui Chiara Capitta ha risposto serenamente. “Non ho mai amato le etichette. Una persona mi interessa per com’è, indipendentemente dal genere. In generale potrei innamorarmi di un ragazzo così come di una ragazza”, ha rivelato Chiara.

Chi è Chiara Capitta

Chiara Capitta, nasce nel 2000, il 2 maggio lo stesso giorno del fratello gemello Giorgio. È una dei quattro figli di Lorella Cuccarini e del marito, Silvio Testi Capitta, con cui è convolata a nozze nel 1991. Dopo aver frequentato la St. George’s British International School di Roma, nel 2019 si è iscritta in Business administration alla European School of Economics. Appassionata da sempre di calcio e da quando aveva 12 anni gioca nella Roma Femminile. Proprio come aveva raccontato a Verissimo, è la “social media manager” della madre; infatti, è lei a gestire i social della nota showigrl, dove crea contenuti, pubblica foto e video. "È da un anno ormai che aiuto mamma con la gestione dei social, e devo dire che mi diverte tantissimo. Ogni volta è una scusa per fare un po' le pazze, e per cantare in macchina a squarciagola. E tutto questo mi diverte moltissimo, perché voi vedete un lato di lei che a volte è un po’ più serio, ma a casa, invece, è una pazza scatenata", aveva spiegato alla padrona di casa. Lorella e la figlia sono legate da un rapporto molto forte, bello e complice. La prof di Amici è molto riservata quando si parla della sua vita privata ed in particolare, dei suoi figli. Tuttavia, in un’intervista di qualche tempo fa rilasciata a Di Più Tv, la Cuccarini aveva raccontato che i suoi figli hanno dato un grande aiuto al suo matrimonio con Silvio Testi: "La mia famiglia è tutt'altro che perfetta. E non è perfetto neppure il mio matrimonio. Come tutte le coppie, anche io e Silvio abbiamo avuto i nostri momenti difficili, le nostre crisi. Ma li abbiamo superati e siamo andati avanti, perché ci amiamo moltissimo. E lo abbiamo fatto anche per i nostri figli. Loro sono un collante importantissimo per la nostra unione".