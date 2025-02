"Non avevo il coraggio neanche di scendere le scale". Cosa ha detto Fedez dopo la finale

Ascolta ora 00:00 00:00

Fabrizio Corona lo aveva dato per vincente e i numeri messi a segno nelle classifiche di ascolto sembravano confermarlo, ma alla fine Fedez si è dovuto accontentare del quarto posto. Un risultato che, come rivelato dal rapper subito dopo la finale, non era così scontato neppure per l'artista. Poco dopo l'uscita dall'Ariston nella notte del finale di Sanremo, infatti, il cantante di Rozzano ha pubblicato un audio per i suoi fan, condividendo un breve pensiero sul suo percorso al Festival e sul risultato finale.

La finalissima di Fedez

Già alla vigilia della finalissima Fedez aveva messo le mani avanti sull'esito finale della gara. " Comunque vada è stato un viaggio bellissimo" , aveva scritto su Instagram pubblicando uno scatto insieme al suo cane Silvio. Poi è salito sul palco e ha fatto sì che la musica parlasse al posto suo. Messi da parte i gossip e superata la prova cover senza polemiche, il rapper si è giocato tutte le sue carte sul palco del teatro Ariston, spogliandosi anche delle fantomatiche lenti nere, che lo hanno accompagnato durante le prime serate di gara. Alla fine Federico Lucia è rientrato nella rosa dei possibili vincitori, ma durante la proclamazione finale si è fermato al quarto posto e fuori dal palco ha registrato un vocale destinato ai suoi fan.

Le parole di Fedez dopo la finale

" Ciao ragazzi. Adesso devo elaborare un po', ma volevo ringraziarvi. Sono veramente contento, ero partito che non avevo nemmeno il coraggio di scendere da quelle scale e sono veramente felice", ha confessato in un audio affidato ai social con la voce tradita dall'emozione: "Domani vi scrivo due righe e grazie di cuore. Mi avete fatto capire quanto è potente la musica e quanta voglia ho di tornare a fare solo musica". Un ringraziamento nel quale, tra le righe, molti fan hanno voluto leggere anche un possibile annuncio sull'uscita di un nuovo album.

Del resto l'ultimo progetto discografico del rapper risale al 2021, quando pubblicò "Disumano". Dopo quel disco Fedez ha fatto più parlare per la sua vita privata che per la sua musica ed essere finito nel vortice dei pettegolezzi nell'ultimo anno sembra avergli fatto capire che la rotta da seguire è un'altra.