"Consigli non richiesti". Aurora Ramazzotti nella bufera per il latte artificiale

Pare non esserci pace per la neo mamma Aurora Ramazzotti che, a pochi mesi di distanza dal parto, si ritrova sempre al centro delle polemiche. Proprio recentemente, era finita nell’occhio del ciclone per essersi concessa “un’ora d’aria” insieme al piccolo Cesare Augusto, nato dall’amore con il compagno Goffredo Cerza. Questa volta, invece, a scatenare il tutto è stato un semplice biberon; infatti, molti utenti del mondo del web si sono scagliati contro la Ramazzotti dopo aver visto che ha allattato il figlio con il biberon – e quindi con del latte artificiale – piuttosto che al seno.

Lo scatto che ha accesso la polemica

Ormai siamo abituati ad essere resi partecipi della vita dell’influencer grazie alle piccole pillole quotidiane che ci regala sui suoi profili sociali. Proprio nella serata di ieri, 6 giugno, Aurora ha postato una foto del figlio mentre beveva il latte dal biberon e, come spesso accade, i leoni da tastiera si sono scatenati contro di lei. Probabilmente, infatti, la figlia di Michelle ed Eros avrà ricevuto una pioggia di commenti negativi e di messaggi in cui le veniva chiesto il perché di questa scelta.

La replica agli haters

È a questo punto, che Aurora Ramazzotti ha voluto dire la sua con la solita pungente ironia che la contraddistingue e così, nelle scorse ore, ha pubblicato una Instagram Stories che la vede protagonista di un “dialogo” con il suo piccolo Cesare Augusto; una conversazione che ha chiaramente come fine ultimo quello di mettere a tacere la sterile polemica che è stata alimentata. "Ti hanno visto che prendevi il latte dalla bottiglia e non dal seno? La mamma non aveva più latte” – ha detto l’influencer riprendendosi con il suo smartphone mentre si rivolgeva al figlio – “Ma dobbiamo pur mangiare, quindi la mamma è passata al latte artificiale perché non ce n’era più, le avevi prosciugato tutto”. Poi la conduttrice ha aggiunto: “Non è vero, non ne aveva più e basta, a volte succede”. È in questo modo che Aurora ha fatto sapere ai suoi follower che ha semplicemente finito il latte e per questo non allatta più il figlio al seno. Ma non è finita qui; infatti, ha anche voluto sottolineare che addirittura esistono mamme che il latte non lo hanno mai avuto. "Può capitare, uno ci prova, ma va bene qualsiasi cosa, va bene anche se una non glielo dà proprio il latte materno”, ha proseguito la neo mamma e alla fine – quasi piccata - ha concluso: “Ogni esperienza è valida, non vanno criticate le mamme per le scelte che fanno e soprattutto non bisogna dare consigli non richiesti".