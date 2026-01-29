"Non lo farei". Le parole di Emma Marrone su Stefano De Martino

Emma Marrone è stata ospite della quarta puntata di Fuori di Cabello, il nuovo vodcast (podcast in video) ideato e condotto da Victoria Cabello. Il format del programma prevede un'intervista un po' scanzonata, che si articola come i test che spesso si trovavano nelle riviste femminili, con domande a risposta multipla. Dopo aver fatto accomodare sulle sue "sedie da giardino" ospiti come Alessandro Borghese, Enzo Miccio e Federica Pellegrini, Victoria Cabello ha aperto le porte del suo programma alla cantante che, come ha ricordato, è stata "la prima che mi ha detto: lo devi fare". Nel corso della chiacchierata, che Emma Marrone ha confermato essere stata fatta dietro nessun tipo di compenso, le due donne hanno parlato della carriera della cantante: il primo concerto a cui ha assistito col padre, il festival di Sanremo come cantante in gara ma anche come co-conduttrice, il rapporto con Maria De Filippi e i ricordi all'interno della scuola di Amici. E, naturalmente, la Cabello non ha perso l'occasione di parlare con Emma del suo rapporto con l'ex fidanzato Stefano De Martino.

Emma ha cominciato a parlare della tossicità che c'è intorno al suo rapporto con il conduttore di Affari Tuoi, dell'attenzione perpetua che ricevono ogni volta che vengono visti insieme o che partecipano entrambi a un programma, come nel caso della recente doppia sorpresa a C'è posta per te. La cantante, un po' seccata, ha spiegato: "Per me Stefano è come se fosse il fidanzato del liceo. Nel senso, ma alle persone andate a chiedere del fidanzato del liceo? [...] La differenza è che io e lui siamo stati insieme in un periodo in cui le nostre vite stavano scoppiando." Sul tradimento di Stefano De Martino con Belen Rodriguez, Emma ora ha le idee più chiare e infatti spiega che "sì, è finita in modo turbolento, ma perché c'erano i riflettori e altri personaggi di mezzo. Perché, voglio dire, non è la prima storia che finisce per delle corna o per altro...ma avevamo vent'anni." Di quel periodo la cantante ricorda soprattutto l'ossessione del pubblico, la rincorsa al gossip che, secondo lei, ha fatto ritardare la sua carriera di almeno cinque anni, perché per molto tempo il nome di Emma Marrone era solo quello di colei che era stata tradita da Stefano De Martino, dopo aver vinto un reality show.

E forse anche per questa lotta di dover riacquistare una sua credibilità, Emma Marrone e Stefano De Martino sono stati lontani per un lungo periodo. Ma è proprio la cantante a specificare questa cosa: ossia che finito il periodo più difficile del gossip e dopo aver ricordato a tutti di essere soprattutto una cantante che voleva far parlare di sé attraverso la sua musica, i rapporti tra i due si sono rasserenati. "Però poi finita questa roba qui, io e Stefano ci siamo voluti bene," ha infatti spiegato Emma, prima di chiarire anche la relazione che c'è oggi tra lei e il suo ex. "E questa roba che se ci beccano insieme, questa roba tossica… Perché quando ti lasci o ti devi odiare per tutta la vita o se ti vedi è perché devi per forza avere una relazione," ha cominciato a dire, quando Victoria Cabello l'ha incalzata chiedendole: "Tu non ci tornesti insieme?" A quel punto la risposta di Emma Marrone è diretta e chiarissima: "Assolutamente no".

"Abbiamo tantissimi amici in comune, spesso ci incontriamo a cena, ma banalmente domenica in giro per Milano abbiamo preso un caffè insieme ai nostri amici. Siamo amici. [...] Ci vogliamo semplicemente bene."

Emma ha voluto sottolineare dunque, con ancora maggior chiarezza, lo stato delle cose attuali: