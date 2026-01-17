C'è posta per te, stasera l'ospitata di Stefano De Martino e Emma Marrone: cosa può succedere

Se c'è una cosa che Maria De Filippi ha saputo dimostrare nel corso della sua lunga carriera di successo è quella di saper anticipare e seguire i desideri (anche inespressi) del pubblico e lo fa soprattutto grazie agli ospiti che accoglie nello studio di C'è posta per te, che torna questa sera su canale 5 con un nuovo episodio che è stato già in grado di attirare su di sé l'attenzione del pubblico, persino di quella fetta di spettatori che non sono grandi appassionati dello show, ma che questa sera potrebbero valutare comunque di dargli un'occasione. Questo perché è stato annunciato che i due ospiti di questa sera sono Emma Marrone e Stefano De Martino. Non si tratta solo di due personaggi molto amati dal pubblico, ma soprattutto di due "ex storici", una coppia che ha fatto così tanto a lungo parte dell'immaginario dello spettacolo italiano da avere ancora un posto nel cuore del pubblico, che forse non ha mai davvero superato la loro rottura.

I due si sono innamorati davanti alle telecamere di Amici e hanno avuto una lunga relazione, andata avanti dal 2009 al 2012, fino a quando nella vita di Stefano De Martino non è entrata Belen Rodriguez, showgirl con la quale il presentatore partenopeo ha avuto un figlio nel 2013. Sebbene, dopo la rottura, i rapporti tra i due erano estremamente tesi e pieni di risentimento, col tempo i due personaggi del mondo dello spettacolo sono maturati e hanno creato le basi per quella che potrebbe essere una bella amicizia. Entrambi protegé di Maria De Filippi, che ha saputo vedere sin da subito il loro talento, i due stanno ora vivendo momenti molto belli nella loro carriera. Stefano De Martino continua ad essere il volto di Affari Tuoi, mentre Emma Marrone continua a parlare a un pubblico sempre più vasto grazie alla forza delle sue canzoni, mentre sui social è tornato virale il brano L'amore non mi basta.

Quella di questa sera a C'è posta per te sarà la decima partecipazione allo show per Emma Marrone e la sesta per Stefano De Martino. Va sottolineato, comunque, che i due parteciperanno a due sorprese diverse di C'è posta per te, realizzate in due momenti diversi, quindi non potremo vederli effettivamente insieme sul divanetto davanti alla grande busta aperta. Ma per i più romantici, questa pseudo-reunion nello studio di C'è posta per te basta a riaccendere una speranza di rivedere insieme i due fidanzati di Amici che nessuno ha mai davvero dimenticato.