"Non ho i soldi", "Ti ospito io". Il generoso gesto di Luca Argentero che commuove il web

Luca Argentero conquista il web. L’attore, che tra pochissime settimane ripartirà con il tour del suo spettacolo teatrale, "È questa la vita che sognavo da bambino?", qualche ora fa ha pubblicato sui social un messaggio di promozione del suo show. Tuttavia, a catturare l’attenzione, è stato un bellissimo gesto nei confronti di una fan di cui l’attore si è reso protagonista.

Il commento di una fan di Luca Argentero

Lo spettacolo andrà in scena il 12 e il 13 febbraio al Teatro Colosseo di Torino e il 17 e 18 al Teatro dal Verme di Milano e così l’attore, per promuovere le date, ha pubblicato su X (ex Twitter) la locandina dello spettacolo con tutte le relative informazioni per poter acquistare i biglietti. In breve tempo il post è stato inondato di commenti dei tantissimi fan di Argentero, ma a colpire particolarmente l’attore è stato quello di una sua follower. Quest’ultima ha fatto presente l’impossibilità di poter andare a vedere lo spettacolo a causa dei costi eccessivi. " Qua continuano ad uscire spettacoli teatrali a cui vorrei andare, ma non ho i soldi maledetti" , ha tuonato l’utente sulla piattaforma di Elon Musk.

Il bel gesto dell’attore

La reazione di Luca Argentero è stata davvero immediata, lasciando tutti di stucco. L’attore, infatti, si è offerto di regalare personalmente i biglietti alla sua fan, concedendole anche di scegliere la data a cui poter assistere. " Allora ti invito io!" , ha scritto Argentero. Poi ha aggiunto:" Quale data ti interessa? Molte date devono ancora uscire, ma se vuoi venire a Torino o a Milano sarò felice di ospitarti" . È a questo punto che la fan – sicuramente incredula – ha risposto: " Oddio Luca. Ti ringrazio, mi farebbe molto piacere venire a Milano" . Ma non è finita perché il protagonista della fiction Doc, ha ribattuto invitandola a sentirsi privatamente per potersi organizzare al meglio: " Ottimo! Scrivimi in DM e ci mettiamo d’accordo!" .

Allora ti invito io! Quale data ti interessa? Molte date devono ancora uscire, ma se vuoi venire a Torino o a Milano sarò felice di ospitarti… https://t.co/UARGXkgEiz — LUCA ARGENTERO (@Lucaargentero) October 26, 2023