“È uno zozzo”. La suocera di Luca Argentero sconvolta dal suo nuovo libro

“Cinquanta sfumature di Luca Argentero”. Così la suocera di Luca Argentero, la signora Carmela Marcozzi e mamma di Cristina Marino, ha definito il romanzo d’esordio dell’attore, Disdici tutti i miei impegni. Infatti, secondo la signora, il libro che racconta la storia di Fabio Resti, un 40enne la cui vita viene sconvolta dall’arresto per bancarotta fraudolenta, sarebbe un po' troppo spinto al punto tale da averla “sconvolta”.

La reazione della suocera

Per il libro Luca Argentero ha scelto un protagonista senza scrupoli e ha adottato volutamente un linguaggio colloquiale e scurrile, aggiungendo, inoltre, anche molte scene di autoerotismo e di sesso. Proprio per questo, la suocera dell’attore sarebbe rimasta perplessa come si vede da un video pubblicato sui profili social della moglie di Argentero, che ha deciso di documentare la reazione della mamma attraverso delle Instagram stories. “Tuo marito è tanto sporcaccione, sono preoccupata” ha esordito la signora Marcozzi. “Hai visto quante doti ha mio marito?”, ha replicato ironicamente la figlia. È a questo punto che la modella ha spiegato ai suoi follower quanto stesse accadendo e così, ha detto: “Ragazzi mia madre è sconvolta dal libro di Luca, che tra l’altro è un capolavoro per quel che mi riguarda. E lei è sconvolta e questa cosa ci sta facendo ridere tantissimo. L’ha soprannominato: ‘Cinquanta sfumature di Luca Argentero’”. Ma non è finita qui; infatti, la mamma ha continuato e scherzosamente ha aggiunto: “Non mi esprimo neanche, ti consiglierei di riguardare un po’ la situazione con tuo marito perché dopo questo libro… Non lo so…”. Cristina Marina ha subito chiesto alla mamma cosa avesse di tanto strano il romanzo e, senza mezzi termini, la suocera di Luca Argentero ha risposto: “È tanto zozzo. Altro che le sfumature di grigio, arancione nero. Questo è tuo marito: hai letto quello che scrive?” – poi ha concluso – “È tanto sporcaccione. E se ci lavora così tanto di fantasia, vuol dire che qualcosa dietro ci sta”. Sarebbe proprio per questo motivo che da “suocera” la signora Marcozzi sarebbe molto “preoccupata”.

Il commento di Luca Argentero

Ad un certo punto anche Luca Argentero si è aggiunto alla scenetta divertente postata sui social. Dopo che la suocera ha ribadito il suo pensiero e ha riferito le sue perplessità anche al genero, quest’ultimo, sorridente ha chiosato: “Io l’ho scritto, sono felice che mia suocera sia turbata…”

I prossimi progetti dell'attore

Nonostante la parentesi da scrittore di Luca Argentero, i fan attendono con molta ansia di rivederlo nei panni del dottor Andrea Fanti in Doc Nelle tue mani, forse il ruolo che gli ha dato maggiore successo. È stato proprio Argentero ad annunciare che – dopo tanti rinvii- la nuova stagione della fiction arriverà presto. Le registrazioni, infatti, partiranno a breve e le nuove puntate arriveranno su Rai 1 nel mese di gennaio.