"Non sono rifatte". Sabrina Salerno pubblica la perizia medica sul suo seno

Sono vere? Sono rifatte? Da trent'anni (sostiene Sabrina Salerno) il pubblico si interroga sull'originalità del suo seno. Per molti l'icona sexy e oggetto del desiderio di tanti fin dagli anni '80, avrebbe ritoccato il suo décolleté, aumentandone il volume. Così lei, stanca delle illazioni, è passata alle vie di fatto (letteralmente). C'era bisogno delle prove: Sabrina Salerno le ha fornite. Il referto medico parla chiaro: " Conclusioni: la storia clinica, gli esami pregressi e l'obiettività attuale, escludono in maniera assoluta la presenza di impianti mammari (protesi) ". Insomma, no tarocco tutta roba original.

A quanto pare la guerra alle fake news passa anche attraverso le perizie. Proprio così. E Sabrina Salerno, stanca di sentirsi dire di essersi rifatta il seno, ha fatto ricorso proprio a una perizia medica, che non lascia spazio a dubbi e interpretazioni. Ha preso un appuntamento con uno specialista (un chirurgo plastico estetico), si è sottoposta al controllo ("visita specialistica finalizzata a escludere la presenza di protesi mammarie", decreta l'impegnativa) e si è fatta rilasciare il referto, che spazza via ogni dubbio. Poi ha pubblicato l'esito dell'esame sui social network per mettere un punto alla vicenda e su Twitter si è sfogata: " Spero, con questa ennesima perizia, di aver messo la parola FINE ad una fake news che mi perseguita da più di 30anni" . Punto. (Certo quel "perseguita" suona un tantino eccessivo).

Vuoi che la cosa (decisamente singolare, ammettiamolo) non abbia scatenato l'ironia del popolo dei social? Ovvio. E così, in poche ore, sotto al cinguettio medico-sanitario-scagionante si sono moltiplicati i commenti sarcastici degli internauti: " Grazie Sabrina. Finalmente, dopo trent'anni, questa notte dormirò tranquillo", "Attenderemo la reazione dei mercati domani". E ancora: “Ti avrei amata lo stesso", "Questo cambia tutto", "Servirebbe però una prova tatto". A questo punto, però, vien da chiedersi: ma ce n'era davvero bisogno? Pare di sì.