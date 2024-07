Il festival, la polvere bianca e il sospetto su Paul Mescal: è giallo sull'attore del Gladiatore 2

Ascolta ora 00:00 00:00

E’ l’astro nascente della nuova Hollywood. Originario dell’Irlanda, dopo una lunga gavetta in tv, oggi Paul Mescal è una vera e propria promessa in campo della recitazione. Dopo che ha brillato in Estranei, ora cresce l’attesa di vedere la sua nuova prova di attore nel sequel de Il Gladiatore. Per Paul Mescal si tratta del suo primo vero blockbuster di Hollywood che potrebbe tramutarsi in un vero e proprio successo. Eppure la sua immagine da bravo ragazzo potrebbe già essere compromessa. In un articolo del The Sun l’attore è stato fotografato a un noto festival inglese insieme ad alcuni amici. Fin qui nulla di problematico e fuori dai canoni ma, come riportano le foto del tabloid, Paul Mescal si sarebbe divertito troppo tanto da prendere una bustina bianca e, in mezzo alla folla, avrebbe persino sniffato della polvere bianca.

La cornice è stato il National al Glastonbury Festival, evento musicale che si tiene a Pilton, a circa 10 chilometri da Glastonbury, nel Somerset, in Inghilterra. Il celebre attore, a cui piace molto camuffarsi tra la folla, ha partecipato all’evento incurante di tutto, di tutti e anche degli sguardi indiscreti. Il Sun lo avrebbe inchiodato con un video. L’articolo in questione riporta che Mescal " era vestito in modo casual e indossava un cappellino da baseball " e incurante del luogo in cui era, avrebbe sniffato una sostanza stupefacente da una bustina bianca. " Sembra che Paul abbia usato una chiave per prelevare una sostanza da un sacchetto, che ha sollevato verso il naso e sniffato ”, si legge tra le righe del giornale.

Lo avrebbe fatto più di una volta tanto da immergere di nuovo la chiave nel sacchetto e portandola poi verso il naso, sniffando ancora.. “ Non sembrava preoccupato di essere guardato – afferma la fonte -. Ballava e rideva con i suoi amici” . Con lui c'erano anche le attrici Daisy Edgar Jones e Saoirse Ronan. Il video ha fatto il giro della rete ma su quanto avvenuto aleggia il mistero.

Nel senso, ancora non si è capito se in quel video c’era Paul Mescal oppure era solo una persona che aveva la sua stessa fisionomia. Sta di fatto che un azzardo del genere potrebbe, per davvero, compromettere la nascente carriera dell’attore.