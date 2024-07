Il gladiatore 2: le prime immagini ufficiali svelano il cast

Ascolta ora 00:00 00:00

Uscito nel 2000 e accompagnato da una serie di controversie legate ai molti errori di scenografia e riprese presenti nelle inquadrature, Il gladiatore è senza dubbio uno di quei film che sono entrati di prepotenza nell'immaginario collettivo, una sorta di nuovo classico caratterizzato da frasi che sono entrate parimenti nella cultura popolare, come il famosissimo "al mio segnale scatenate l'inferno". Il film del 2000, diretto da Ridley Scott vedeva l'attore Russell Crowe vestire i panni di Massimo Decimo Meridio che passava dall'essere un eroe dell'esercito romano a un gladiatore a causa della gelosia del principe (poi re) Commodo (Joaquin Phoenix). Il primo film era incentrato sulla vendetta, sul desiderio di Massimo Decimo Meridio di vendicare la morte di tutta la sua famiglia e la fine della sua stessa vita per come la conosceva: si trattava, dunque, di una storia fatta e finita, con un proprio finale. Nessuno avrebbe previsto che, ventiquattro anni dopo, tra i film più attesi dell'anno apparisse anche Il gladiatore 2.

Girato in gran parte in Europa e atteso per il prossimo novembre, Il gladiatore 2 è ora al centro di un reportage fatto da Vanity Fair che svela le primissime immagini dei protagonisti. La storia di questo secondo capitolo è incentrata sul personaggio di Luio Vero, nipote di Commodo ormai diventato adulto e interpretato da Paul Mescal, giovane attore che prova dopo prova sta confermando sempre di più il suo talento. Costretto a vivere nascosto lontano da Roma, nella regione Numidia della costa settentrionale dell'Africa, il giovane è costretto a fare ritorno a casa, dove viene accolto tra incredulità e scalpore, mentre viene spinto a combattere nell'arena, davanti agli occhi della sua stessa madre (Connie Nielsen, che torna dopo il primo capitolo). Altro attore molto atteso in questo Il gladiatore 2 è Pedro Pascal che, dopo The last of us, è diventato un vero e proprio divo di Hollywood, molto amato dal pubblico. L'attore, apparso anche in Game of Thrones, interpreta un militare, Marco Acacio, che è costretto a scendere nell'arena e a combattere per difendere il proprio onore, dopo aver disobbedito agli ordini di Roma. In questo senso, il personaggio di Pascal sembra avere molto in comune con quello di Massimo Decimo Meridio. Ne Il gladiatore 2 verrà anche spiegato che Marco Acacio venne addestrato proprio dalla "versione giovane" del personaggio di Russell Crowe nel primo film.

Oltre i due già citati attori, che presumibilmente avranno i ruoli da protagonista, Il gladiatore 2 si arricchisce anche della presenza di Denzel Washington, che interpreterà il personaggio di Macrino, un uomo di potere che lavora come intermediario ma anche come una specie di trafficante d'armi nell'antica Roma. Un uomo ricco, presumibilmente crudele, le cui decisioni avranno a che fare molto con quello che succede dentro l'arena. Joseph Quinn, l'attore visto in Stranger Things, sarà l'imperatore Geta, mentre Fred Hechinger interpreta suo fratello, l'imperatore Caracalla. Due fratelli giovani, ma decisamente sadici, che hanno il compito di guidare l'ormai vastissimo impero romano.

Il gladiatore 2 punta ad essere un vero e proprio colossal della seconda parte della stagione cinematografica e non sarebbe strano aspettarsi una sua presenza alla prossima Mostra del Cinema di Venezia. Intanto per il 9 luglio è atteso il primissimo trailer che potrà svelare qualche dettaglio in più.