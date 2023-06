"Se prendi 1.500 euro al mese...". Elettra Lamborghini fa infuriare il web

A parlar di soldi si fa sempre un gran casino. Elisa Esposito (la prof di corsivo) si era presa la sua bella dose di vaffa due settimane fa per avere detto: " Se guadagni 1300 euro al mese è colpa tua". Oggi, sette giorni dopo, Elettra Lamborghini ha detto la sua sull'ostico argomento, alzando la posta di qualche centinaio di euro : "Non invidio chi vive con 1500 euro al mese ". E la polemica (ovvio) è divampata più veloce della luce.

Complice l'intervista rilasciata a Vanity Fair per l'imminente uscita del suo nuovo album, l'ereditiera ha parlato - anche - del suo rapporto con i soldi e, vista l'infanzia vissuta in una famiglia miliardaria, l'opinione non poteva che essere una: " Da piccola i miei genitori mi portavano a passare del tempo in una fattoria e io pensavo di voler vivere così, facendo le ricotte in casa, mi sentivo una campagnola. Da un lato dico che vivrei nel nulla con 1.500 euro al mese ma poi no, non invidio chi ci riesce ".