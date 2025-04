Non luogo a procedere per Selvaggia Lucarelli: diede del "bimbominkia" a Fedez

Ascolta ora 00:00 00:00

Il giudice di Milano Luigi Cernuto questa mattina ha pronunciato una sentenza di non luogo a procedere nei confronti di Selvaggia Lucarelli, querelata da Fedez per aver detto che il rapper è un "bimbominkia". Al termine dell'udienzza predibattimentale, l'avvocato Barbara indovina ha spiegato che " il giudice ha ritenuto che quell'espressione non fosse offensiva tanto più che, come abbiamo sostenuto, è lo stesso Fedez a utilizzarla in alcuni suoi testi ". L'espressione, prosegue il legale della Lucarelli, " come suggerisce anche la Treccani, indica un comportamento infantile, non offensivo ". Secondo il giudice, non sussistevano i presupposti per imbastire un processo sull'accusa mossa dal rapper e arrivare a una ragionevole condanna.

Ovviamente, sono di diverso avviso gli avvocati di Fedez, secondo i quali quell'espressione utilizzata dalla giornalista avrebbe offeso il loro assistito, perché alluderebbe a uno " scarso quoziente intellettivo ". Le motivazioni per la decisione del giudice non verranno rese note prima di 15 giorni ma i fatti in questione risalgono al 9 giugno 2023, quando scoppiò il caso "Muschio Selvaggio": Fedez e Luis Sal litigarono, ci furono delle scaramucce social prima di arrivare alla chiusura dell'accordo legale che tolse il podcast al rapper. In quei giorni così movimentati a livello social, in cui "Muschio Selvaggio" era uno dei temi più frequenti anche per il celebre video "dillo alla mamma, dillo all'avvocato", Lucarelli scrisse: " A parte che questa roba (il video di Sal) rasenta la genialità per lo stile con cui è stata realizzata, vorrei fare alcune osservazioni: mentre Fedez ha fatto un video mezzo piagnucolante tentando di passare come al solito per vittima di malvagità altrui, Luis ha usato intelligenza e ironia confermando la sensazione comune su chi tra i due fosse quello intelligente ".

Quindi, la parte incriminata del post della Lucarelli: " Luis Sal è il primo ex collaboratore ed ex amico di Fedez che dopo la solita dinamica di liti e rancori con cui finiscono tutti i rapporti di Fedez, anziché scomparire con la coda tra le gambe, affronta il bimbominkia frontalmente, con un certo coraggio ".

La cosa tristemente divertente di questa vicenda è l’immaginare di dover scomodare giudici, tribunali e avvocati per una cosa del genere. E poi rimproverare i giornalisti di occuparsi di sciocchezze come pestaggi da parte della criminalità milanese

Al termine dell'udienza predibattimentale è arrivato anche il commento della giornalista: