"Non mi sento bene". Malore per comico Pucci sul palco: come sta

Ascolta ora 00:00 00:00

Un quarto d'ora di attesa per capire che poi non ce l'avrebbe fatta a riprendere lo spettacolo: il comico milanese Andrea Pucci, 59 anni, ha accusato un malore mentre era in scena al Gran Teatro Pala Galassi di Forlì con il suo show "30 anni e non sentirli" con il quale ha voluto celebrare la sua carriera sui palchi e teatri di tutta Italia.

L'attesa, poi l'annullamento

Conosciuto dal grande pubblico anche per le sue numerose apparizioni televisive in celebri programmi di successo (ricordiamo "Colorado" e "Zelig"), il comico non si è sentito bene dopo circa mezz'ora dall'inizio dal suo ingresso sul palco come ha comunicato direttamente al pubblico. " Non mi sento bene, non riesco ad andare avanti" , ha spiegato per poi dirigersi dietro le quinte. Per quanto fatto sapere dal Resto del Carlino, le condizioni di salute del comico non sono apparse gravi ma un orchestrale, dopo circa 15 minuti di attesa per capire quale sarebbe stata l'evoluzione, è andato sul palco spiegando al pubblico in sala che lo spettacolo era da considerarsi definitivamente interrotto. " Nulla di drammatico" , avrebbe detto al pubblico rassicurando tutti.

Come sta il comico

Per il momento non sono arrivate note ufficiali sullo stato di salute di Pucci né dai suoi profili social e nemmeno dal suo staff che, ricordiamo, ha comunque rassicurato tutti già nei momenti del malore. Da capire, quindi, qual è stato il malessere che lo ha fermato nella serata di venerdì 28 marzo. I tagliandi acquistati dal pubblico rimarranno assolutamente validi e saranno riutilizzabili una volta che la data di Forlì sarà riprogrammata sul fitto calendario, probabilmente in autunno.

Lo spettacolo di Pucci

Battute, gag e quant'altro: il tour degli spettacoli il comico li ha iniziati il 27 gennaio scorso e termineranno in estate: le prossime tappe toccheranno Bassano Del Grappa, Bologna, Montecatini Terme e Jesolo con nuove date che sono state inserite nel corso delle settimane per il grande successo. Tra queste il ritorno a Milano previsto l'8 e il 9 aprile e il 19-20 maggio e Jesolo con un replica anche il 14 giugno.

Pseudonimo di Andrea Baccan, è tifosissimo dell'Inter e spesso ospite di trasmissioni tv calcistiche per seguire e commentare la sua squadra del cuore. Nelle prossime settimane (a partire da giugno) presenterà anche il suo prossimo spettacolo dal titolo "Amo l'estate".