"Non è più single". Anna Falchi paparazzata con Andrea Crippa

Il cuore di Anna Falchi batte per un nuovo amore. A quasi due anni di distanza dalla fine della relazione con Andrea Ruggieri, Anna Falchi è stata paparazzata in compagnia di Andrea Crippa, vicesegretario della Lega di Matteo Salvini. Non una serata tra amici, bensì un appuntamento romantico come dimostrano le foto esclusive, che il settimanale Diva e Donna pubblica nel numero in uscita con l'eloquente titolo: "È nata una nuova coppia. La conduttrice Anna Falchi, 51 anni, è finita fra le braccia di Andrea Crippa".

L'incontro a sorpresa

La notizia arriva a sorpresa, perché solo due mesi fa la conduttrice de "I Fatti vostri" si era dichiarata felicemente single in un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo. "Non cerco nessuno principe azzurro. Oggi sto bene così. Sto vivendo un periodo di libertà e mi diverto come non facevo da anni. Esco con gli amici, sono pronta a conoscere persone nuove e sono molto più aperta rispetto al passato. Non mi faccio mancare nulla e, anche se a volte sono stanca, mi sento rivitalizzata", aveva detto Anna Falchi, ma di lì a poco evidentemente la vita le ha riservato un incontro inatteso, quello con il braccio destro di Salvini.

Le immagini della nuova coppia

Le immagini "rubate" dalla rivista Diva e Donna non lasciano dubbi sulla frequentazione in corso tra Andrea Crippa, 37 anni, e Anna Falchi. I due sono stati immortalati a Roma fuori da un locale, dove avevano cenato assieme, e poi nella loro auto, dove è scattato il bacio a suggellare la relazione. Falchi e Crippa, numero due della Lega, si sono fatti vedere insieme anche in teatro, sempre a Roma, dove hanno assistito allo spettacolo teatrale di Teo Mammucari.

La fine della relazione con Rodinò

Nell'estate del 2022 Anna Falchi aveva annunciato la fine della relazione con Andrea Ruggieri, ex deputato di Forza Italia e nipote di Bruno Vespa, con il quale ha avuto una storia durata oltre undici anni. Poco dopo l'addio, la conduttrice aveva ritrovato la serenità al fianco del manager Walter Rodinò. La Falchi era uscita allo scoperto con la relazione a fine estate e l'amore sembra avere basi solide, ma nel 2023 i rapporti tra i due si sono chiusi. Le riviste scandalistiche le hanno attribuito alcuni flirt, uno tra tutti quello con Beppe Convertini con il quale è stata paparazzata in giro per Roma lo scorso ottobre. Ma la showgirl ha sempre parlato di amicizia, dichiarandosi single, almeno fino a oggi.