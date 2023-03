Il monologo buonista della Littizzetto sulle famiglie arcobaleno

È mancata solo la lacrimuccia, quella non è arrivata nonostante l’impegno profuso. Come facilmente prevedibile, il divieto di trascrizione all’anagrafe dei figli di coppie omogenitoriali ha fatto tappa a “Che tempo che fa”, protagonista Luciana Littizzetto con il suo immarcescibile monologo buonista. "Fino a pochi giorni fa, i comuni di Milano, di Torino, e molti altri, registravano regolarmente i figli nati da coppie omogenitoriali, cioè coppie composte da due persone dello stesso sesso, ma questa settimana sono stati bloccati da una circolare inviata ai sindaci" , ha ricordato la comica torinese.

"Da qualche giorno quindi i bambini con due mamme e due papà non avranno più tutti e due i genitori registrati all’anagrafe, ma solo uno dei due, quello legato biologicamente al bambino” , ha aggiunto la Littizzetto: “E secondo la legge italiana, purtroppo, l’altro genitore non è più nulla, è un fantasma. Questi bambini vivono già nelle nostre città. Mentre la politica fa finta che non esistano". Il braccio destro di Fabio Fazio ha poi raccontato la storia di Luca e Marta, due bambini di fantasia cresciuti rispettivamente in una famiglia tradizionale e in una famiglia con due mamme, con tanto di accenti pomposi, gonfiati.

Il monologo buonista della Littizzetto

Terminato l’elenco di pseudo differenze tra i due bimbi, la Littizzetto è intervenuta in prima persona: "Mentre la società corre, la politica al massimo cammina. La società è Marcell Jacobs, la politica è me dopo che mi sono distrutta il ginocchio. L’abbiamo detto centinaia di volte, ma forse non l’hanno ancora capito e quindi facciamo centouno, come la carica. Non puoi fermare l’amore, al massimo puoi fargli lo sgambetto, ma poi lui si alza in piedi e va avanti. Perché l’amore non rappresenta mai una minaccia, mai".