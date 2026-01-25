"Non riuscivo a respirare". Il malore di Bobby Solo

Nel corso di una puntata di Domenica In già proiettata verso il prossimo Festival di Sanremo, la cui 76esima edizione si terrà al Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio, Bobby Solo ha raccontato alla padrona di casa Mara Venier di aver vissuto attimi di paura a causa di un malessere patito durante la notte scorsa.

"Stanotte ho avuto un malore" , racconta il celebre cantautore romano. "Un forte raffreddore, ero in albergo e non riuscivo a respirare" , precisa, "io non so proprio respirare con la bocca e allora alle 3.30 di notte sono andato sotto in reception" . Fortunatamente, grazie all'aiuto ricevuto, è stato possibile riuscire a trovare una farmacia di turno: "Alla fine ne troviamo una aperta, e lì mi hanno dato uno spray per la voce" , ricorda ancora.

La paura tra i fan è riaffiorata ancora una volta, dal momento che c'è un precedente accaduto qualche mese fa durante l'esibizione programmata per celebrare i suoi 80 anni: allora Bobby Solo accusò un malore sul palco del Capitol di Pordenone, che lo costrinse a fermarsi dopo 50 minuti. Soccorso prontamente, il cantante si riprese subito, ma nonostante la grande voglia di portare a conclusione il suo concerto, fu costretto a rinunciare su spinta del suo entourage.

Dopo quell'episodio, attraverso i suoi profili social, Bobby Solo ci tenne a tranquillizzare i suoi ammiratori, attribuendo la causa di quel malessere a un calo di pressione e zuccheri dovuto al mancato nutrimento per oltre 36 ore e ai 10 giorni di antibiotici assunti a causa di un'influenza. "I bravissimi sanitari in ambulanza hanno confermato quanto avvenuto" , spiegò in conclusione, "recupereremo il concerto a Pordenone".