"Ma non rompete i....". Belen sbotta sui social dopo la critica

Qualsiasi cosa faccia o dica Belen Rodriguez è in grado di scatenare polemiche, sollevare critiche e innescare bombe social. Era successo pochi giorni fa con una foto pubblicata su Instagram, nella quale era stata immortalata mentre fumava dentro a un locale, ed è successo nuovamente nelle scorse ore. Questa volta a scatenare i commenti pungenti degli utenti del web sono state le foto e i video, che la showgirl argentina ha registrato durante un'uscita al parco con i figli, Santiago e Luna Marì. I contenuti sono stati postati sulla sua pagina Instagram e alla dura critica di una follower, l'argentina è letteralmente sbottata.

Gli ultimi post social

Dopo avere condiviso foto e video del suo ultimo weekend - buona parte del quale trascorso insieme al cestista Bruno Cerella - Belen Rodriguez è tornata a comunicare con i suoi fan con nuovi contenuti dei suoi figli. In una pausa dagli impegni lavorativi, la showgirl ha trascorso un normale pomeriggio da mamma al parco insieme a Santiago e Luna Marì. Un giro sul trenino, qualche salto sul jumping e tante risate insieme ai suoi bambini. La condivisione sui social delle sue acrobazie sul tappeto con gli elastici, però, ha sollevato critiche e sfottò. Nel breve video pubblicato sul web, l'argentina si è divertita non poco sulla giostra ma i suoi atteggiamenti sono apparsi, agli occhi di qualcuno, puro esibizionismo.

La critica per il video Instagram

Gli utenti più critici non hanno perso l'occasione per criticarla ma è uno commento in particolare, che ha scatenato la reazione furiosa di Belen. "Beh, certo, in un parco giochi mi pare normale l'esibizione di lap dance. Ma io dico, ma la sexy la deve fare pure al Parco Sempione? Ma una regolata questa scappata di casa proprio non riesce a darsela...", ha scritto una donna sotto al post, punzecchiando la Rodriguez. Come già era accaduto in altre occasioni, Belen ha letto il commento e non ha esitato a replicare all'utente, ma con toni decisamente poco garbati: "Ma non rompere i coglioni!". In realtà sono tanti gli episodi nei quali Belen ha risposto stizzita agli hater. L'ultima replica in ordine di tempo risale a novembre 2023 e lei era appena tornata sui social dopo una lunga assenza dovuta alla separazione da Stefano De Martino. Nel parlare della sua voglia di tornare a essere libera, molti follower l'avevano criticata e lei aveva replicato a tono ai commenti.