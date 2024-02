La notte insieme e i paparazzi sotto casa: Belen e Cerella non si nascondo più

Prima c'erano gli indizi, ora ci sono le prove. Belen Rodriguez ha fatto piazza pulita attorno a sé e ha ricominciato a sorridere al fianco di un altro uomo, il giocatore di basket Bruno Cerella. Dopo le tante indiscrezioni circolate sui social network (e alimentate anche dall'argentina), il settimanale Chi ha sorpreso la coppia insieme nella loro prima uscita ufficiale che si è conclusa a casa dello sportivo.

La festa e le foto sui social

L'anticipazione data da Fabrizio Corona sulla relazione tra i due argentini è stata confermata dalla rivista di gossip, che ha pizzicato Belen e Cerella insieme a Milano nel weekend appena trascorso. "Lui è andato a prenderla sotto casa con un'auto a noleggio con conducente per andare insieme alla festa di compleanno per i 40 anni dell'amica Giorgia D'Autorio", riferisce il settimanale. Di quella serata la showgirl aveva condiviso uno scatto sulla sua pagina Instagram, nel quale si mostrava proprio insieme alla festeggiata e al nuovo amore.

I paparazzi e la notte a casa di Cerella

Cosa è successo dopo quella foto pubblicata sui social network, quando i cellulari si sono spenti e Bruno e Belen sono rimasti da soli, lo ha rivelato il settimanale Chi: "Sono usciti dal locale e si sono diretti verso casa di Cerella". Qui la showgirl argentina ha trascorso tutta la notte, perché il mattino seguente i paparazzi, che erano ancora appostati sotto casa del giocatore di basket, li hanno sorpresi di nuovo insieme. "Cerella ha riaccompagnato Belen a casa. Si sono mossi con circospezione uscendo dal garage, ma quando hanno notato la presenza dei fotografi ormai non potevano più nascondersi". Di certo l'argentina non ha motivo di nascondersi.

Il passato in comune

Dopo la fine della breve relazione con l'imprenditore Elio Lorenzoni, Belen ha scelto di tornare a vivere a pieno la sua vita e l'incontro fortuito con Cerella, con il quale c'era stato un flirt nel 2018, l'ha spinta a dargli una seconda possibilità. In comune i due connazionali sembrano avere molto di più della passione per l'arte e dell'amore per l'Argentina. Entrambi, infatti, hanno alle spalle numerose relazioni fallite. Nel passato del giocatore di basket ci sono storie con la connazionale Luli Hitce, Emilie Naf Naf, moglie del calciatore Jeremy Menez, e persino Eleonora Boi, che oggi è felicemente sposata con Danilo Gallinari.