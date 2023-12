"Non sappiamo quanto gli resta". Così la malattia si sta prendendo Bruce Willis

La malattia di Bruce Willis, la demenza frontotemporale, si fa progressivamente sempre più grave e la sua famiglia cerca di trascorrere sempre più momenti insieme come accaduto per la Festa del Ringraziamento che negli Stati Uniti è stata celebrata un paio di settimane fa. La giornata particolare è stata un'occasione importante per riunire tutti, anche chi ha fatto parte del passato familiare dell'attore: ecco perché la moglie Emma Heming ha reso pubblica una foto con le figlie Mabel ed Evelyn ma anche con l'ex moglie di Bruce Willis, Demi Moore, con accanto le sue figlie maggiori Rumer, Scout e Tallulah.

L'incurabilità della patologia e il progressivo deterioramento mentale allarma, e non poco, gli affetti più stretti di Willis: secondo il National Institutes of Health, l’aspettativa di vita tipica per coloro che convivono con questo tipo di malattia è soltanto di sei/otto anni ma altri medici propendono per una durata nettamente minore e non superiore ai due anni. Al settimanale americano Us Weekly, una fonte ha raccontato che l'attore " ha giorni buoni e giorni brutti, ma negli ultimi due mesi ci sono stati molti più giorni brutti che belli ". Anche per questo motivo " nessuno sa quanto tempo resta a Bruce, quindi si godono ogni momento che passano con lui ".

Al di là del Ringraziamento, nuova e vecchia famiglia gli stanno attorno praticamente ventiquattr'ore su ventiquattro tant'é che la stessa fonte ha sottolineato che le due famiglie vivono essenzialmente sotto lo stesso tetto. " Sono tutti lì tutto il tempo ", racconta. “ Una volta che a Bruce è stata diagnosticata la malattia, tutti si sono riuniti per mantenere intatto il suo ricordo della famiglia e per essere lì a ricordargli costantemente che lo amano. Tutto ruota attorno a lui" . Avendo bisogno di assistenza continua, a turno almeno un componente familiare è assieme al celebre attore americano per non fargli mancare tutto ciò di cui ha bisogno e per far sentire costantemente vicinanza e affetto.