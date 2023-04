"Hanno passato la notte in hotel". Daniele e Oriana già insieme dopo il Gf Vip

Si è conclusa da poche ora la finale della settima edizione del Grande Fratello Vip che ha visto trionfare l’influencer Nikita Pelizon e finalmente, i già ex vipponi possono riabbracciare i loro affetti più cari. In particolare, ieri sera, alla fine dell’interminabile diretta, l’influencer venezuala, Oriana Marzoli, arrivata seconda nella classifica finale del Gf Vip, ha trovato fuori dagli studi ad aspettarla l'ex gieffino Daniele Dal Moro con cui la modella ha intrapreso una conoscenza all'interno della Casa. Inoltre, Oriana una volta tornata in possesso del suo cellulare, ha subito postato una Instagram stories con il suo Daniele.

La sorpresa di Daniele per Oriana

Una volta terminata la finale del reality, Oriana è uscita fuori e ad attenderla ha trovato un mini van; non appena ha aperto la porta del van ha trovato proprio Daniele Dal Moro, la fiamma dell’influencer all’interno della Casa. A quel punto la Marzoli, dopo avere urlato si è gettata tra le braccia dell’ex tronista di Uomini e Donne: "Amore, il tuo profumo", queste le prime parole di Oriana a Dal Moro. Subito dopo sono arrivati i fan della coppia, gli Oriele, a consegnare dei regali alla Marzoli; dopo avere ricevuto una coroncina e dei fiori la "Reina" di questa edizione – come definita da Signorini e dal pubblico - ha esclamato: "Grazie, ma perché siete così gentili?".

Le prime stories insieme

Dopo la sorpresa di Daniele che l’ha attesa fuori dagli studi del reality, la coppia è andata in albergo, per trascorrere le prime ore insieme lontani dai riflettori. Oriana, una vola ritornata in possesso del suo cellulare, ha immediatamente postato una Instagram Stories con il suo Daniele. Così, insieme al video che li ritraeva insieme nel letto, l’uno abbracciato all’altra, la venezuelana ha commentato: "È incredibile, sono le 9 e un quarto e ancora non siamo andati a dormire". Dunque, la “Bebè” come le piace farsi chiamare, ha preferito dopo essere uscita dalla Casa, trascorrere il tempo con il suo Daniele e a questo proposito, su Instagram ha aggiunto: "Abbiamo parlato, ci siamo abbracciati, baciati. Daniele è molto tenero, che carino. Comunque domani vi ringrazierò in un bel modo, mi prenderò il mio tempo, ora mi sto godendo questo momento. Daniele non vuole andare a dormire perché mi vuole abbracciare", le parole. Poi la battuta di Daniele: "Che pesante". I due poi hanno continuato ad abbracciarsi e baciarsi.

Infine, Oriana ha anche aggiunto una story ironizzando sul compagno di avventura Edoardo Tavassi. La foto mostrava Tavassi a petto nudo con una foto degli Oriele tatuata sul petto e la scritta forever: "Qualcuno si deve fare un bel tatuaggetto?" ha scritto Oriana su Instagram. Infatti, Tavassi aveva detto alla Marzoli: "Se Daniele ti aspetta in albergo mi tatuo le vostre facce con scritto Forever”.

La squalifica di Daniele

Oriana e Daniele, che hanno intrapreso una storia all’interno della Casa, al momento della squalifica di Dal Moro a causa dei comportamenti inappropriati del ragazzo, non riuscirono a salutarsi. Tuttavia, la Marzoli pochi giorni dopo l’uscita dal reality ha inviato una lettera al “fidanzato” ed in questi giorni ha rivelato di pensarlo più volte, speranzosa, inoltre, di poterlo ritrovare una volta terminato il programma. Daniele, quindi, non si è fatto attendere e dal momento che non poteva essere presente in studio durante la finale a causa della squalifica, è andato a prenderla fuori dagli studi di Cinecittà. Staremo a vedere se dopo gli alti e i bassi all’interno della Casa i due riusciranno a trovare un equilibrio, per il momento si godono la conoscenza senza gli occhi delle telecamere del Gf Vip.