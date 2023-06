"Ci continua a insultare". Fedez attacca pure Gerry Scotti

Gerry Scotti, come anche altri suoi colleghi, è sbarcato su TikTok e in uno dei suoi ultimi video ha preso di mira Muschio Selvaggio, il podcast di Fedez. Il rapper su quel fronte sta vivendo un momento di forte difficoltà dopo l’allontanamento e la lite con Louis Sal e il popolare conduttore di Canale5, che solitamente si tiene fuori dalle polemiche, nella sua clip ha lanciato una frecciata piuttosto tagliente nei confronti del rapper. A distanza di giorni, Fedez ha replicato al conduttore, approfittando della presenza di Morgan nel suo podcast, ora condotto con Davide Marra, che ha preso il posto di Louis Sal.

" Brutto da dirsi, ma questo è ciò che rimane del 'muschio selvaggio'. Noi tentiamo di annaffiarlo tutti i giorni, ma se ne sta andando ", ha ironizzato Scotti mentre annaffia una pianta piuttosto modesta in un vaso. A corredo del video, per contestualizzare ancora meglio il suo bersaglio, il conduttore aggiunge la frase, ormai cult, pronunciata da Louis Sal nel videoreplica a Fedez nei giorni della messa in piazza della lite: " Non ditelo alla mamma (e soprattutto non ditelo all’avvocato) ". L'eco mediatica di questo video è stata molto ampia ma per giorni il rapper ha preferito non rispondere. L'ha fatto nella puntata che, casualmente, anticipa di qualche ora il concerto Love Mi, che questa sera si terrà in piazza Duomo a Milano. Un caso? Probabilmente sì, ma ancora una volta il rapper ha acceso i riflettori su se stesso in quello che viene pubblicizzato come concerto corale. D'altronde, il lupo perde il pelo ma non il vizio, lo sanno anche i bambini.