"Ecco cosa rimane di Muschio Selvaggio". Gerry Scotti sfotte Fedez e Luis Sal

" Non ditelo alla mamma (e soprattutto non ditelo all'avvocato) ". Con questa ironica premessa, Gerry Scotti ha pubblicato sul suo canale Tik Tok un video-sfottò dedicato alla diatriba tra Fedez e Luis Sal sul podcast Muschio Selvaggio. Il filmato, che dura pochissimi secondi, è già diventato virale sui social network e ha collezionato oltre 2,2 milioni di visualizzazioni in meno di ventiquattro ore.

La querelle, che vede contrapposti Fedez e Luis Sal sul podcast Muschio Selvaggio, tiene banco sul web da settimane e un po' tutti, chi più chi meno, hanno detto la loro sulla vicenda. La frase "dillo alla mamma, dillo all'avvocato" - pronunciata dallo youtuber bolognese nel video di replica a Fedez - è diventata un meme virale e Gerry Scotti ha voluto dedicare ai due ex amici un video ironico sul loro addio, citando Luis Sal nella descrizione del video e poi lanciandosi in una simpatica gag.

Il video di Gerry Scotti su Tik Tok

Il popolare conduttore è apparso in video accanto a due piante finte e sconsolato ha inscenato il siparietto: " Brutto da dirsi ma è ciò che rimane del muschio selvaggio. Noi tentiamo di annaffiarlo tutti i giorni, ma se ne sta andando ". Sbuffo finale e il video è diventato virale in pochissimo tempo, raggiungendo il traguardo di tiktok più visto della pagina di Gerry Scotti (Lo zio Gerry) con oltre due milioni di visualizzazioni e cinquantamila condivisioni. E il popolo dei social non poteva che applaudire al suo sarcasmo. " Chiamasi satira intelligente...chapeau", ha scritto un utente sotto al post del conduttore, mentre un altro aggiungeva: "Maestro, indicami la via dell'ironia ".

I commenti divertiti degli utenti