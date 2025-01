Ora interviene la Ferragni. La verità sulla sua gravidanza

Ascolta ora 00:00 00:00

Nessun terzo figlio in arrivo per Chiara Ferragni. L'influencer ha sentito l'esigenza di comunicarlo al sito Dagospia dopo alcune voci che si erano sparse nelle ultime settimane circa uno stato di gravidanza dell'ex moglie di Fedez, che in questo periodo si sta frequentando con Giovanni Tronchetti Provera, rampollo dell'omonima framiglia industriale. I due sono sempre più uniti e c'è chi parla anche di una prova di convivenza. Entrambi sono già genitori e si frequenterebbero da alcuni mesi. Hanno trascorso insieme le vacanze di Natale in montagna insieme ai rispettivi figli, mentre Fedez, padre dei bambini che l'influencer ha avuto con il rapper, si trovava dall'altra parte dell'oceano, a St. Barth.

Proprio questa unione che sta andando a saldarsi con sempre maggiore forza ha dato adito alle insinuazioni circa una gravidanza dell'influencer, che si è ufficialmente separata da Fedez circa un mese fa. La rottura tra loro è avvenuta meno di un anno fa, nel pieno della coda delle conseguenze del "pandoro gate". Sono stati affibbiati diversi flirt all'influencer nell'ultimo anno, tutti smentiti o non commentati dalla protagonista. Su Tronchetti Provera, invece, l'influencer ha preferito non pronunciarsi ufficialmente. Tuttavia, dai social ha fatto implicito riferimento alla sua relazione in sviariati momenti e lo stesso Fedez, nel suo ultimo freestyle, ha accennato qualche frecciatina alla sua ex moglie. Pur non smentendo mai nessuna notizia relativa alla relazione con Tronchetti Provera, l'influencer è voluta intervenire su quella relativa alla presunta gravidanza. " Caro Dago, so che ti arrivano voci. Lo dico a te per tutti: non sono incinta. Ciao, Chiara Ferragni ", ha scritto Ferragni a noto sito di gossip. Poche parole per chiudere un pettegolezzo che, evidentemente, stava creando qualche fastidio nella nuova coppia.

Sempre nell'ambito delle indiscrezioni e dei pettegolezzi, per altro, pare che la famiglia Tronchetti Provera non veda così di buon occhio la relazione.

Ferragni da anni è, mentre la famiglia del suo compagno ha sempre preferito mantenere un basso, bassissimo profilo, concedendosi il minimo indispensabile alla stampa e al pubblico. Tuttavia, sembra che Giovanni Trochetti Provera non abbia intenzione di farsi influenzare dalle presunte ingerenze e, tanto meno, dalle voci fuori controllo, vivendosi al meglio la fresca relazione in corso.