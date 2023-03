"Non sta a posto": il fuorionda su Ultimo che fa infuriare i fan

Era andato tutto bene ma c'è stato un finale inaspettato. Il cantante romano Ultimo è stato ospite di Rtl 102.5 all'interno del programma Password condotto da Nicoletta Deponti e Niccolò Giustini. La sua intervista era inerente la partecipazione al Festival di Sanremo e alla promozione del nuovo album ma ha anche parlato, non senza difficoltà a causa della timidezza, della vita privata. " A volte passo per quello che non sono, sono molto timido e passo per essere schivo, riesco ad esprimermi solo nelle canzoni. In un brano del disco dico 'resta con me mentre cammino da solo', amo chi sta al mio fianco ma mi piace anche star solo", aveva spiegato ai conduttori.

La frase incriminata

Selfie d'ordinanza assieme a loro, finita la chiacchierata ecco che si scatena l'ira del web per un fuorionda di pessimo gusto che ha visto protagonista soprattutto la Deponti e la sua frase davvero poco felice. Durante una pausa pubblicitaria, con Giustini stava commentando l'intervista al cantautore romano. " Mi è piaciuto, mi son divertito ", afferma Giustini. " È stata una bellissima intervista, lui ha delle robe, anche faticose ", ribatte la conduttrice, alludendo probabilmente al vissuto di Ultimo. " Infatti non ti guarda mai negli occhi ", aggiunge il collega. "Solo dopo, a un certo punto, ha cominciato a guardarmi negli occhi ", ribatte la Deponti.

A quel punto, ecco che la conduttrice inizia a dire qualcosa ma poi si ferma e mima il gesto: " Beh ma.." e porta la mano destra verso la testa ma senza pronunciare altro. Il collega, che inizialmente non comprende, escalama "eh?" ma poi sorridendo dice " ho capito, ho capito " e lei, infine, pronuncia " Non sta mica a posto ". Apriti cielo: l'estratto video è diventato virale sui social e i commenti molto pesanti da decine e centinaia di utenti non sono mancati.

io provo imbarazzo e schifo perché fino a due minuti prima era lì ad elogiarlo in tutti i modi e appena uscito dici non è molto apposto

per la sua timidezza proprio quando lui prima ti ha parlato di questo suo lato

spero davvero non vada più qua pic.twitter.com/njKYPw36i7 — sognatrice|alba era (@vivoperviveree) February 28, 2023

La protesta sul web