“Non tornerà più a Londra…” L’esperta di corte “profetizza” il futuro di Meghan Markle

Sia Meghan Markle che il principe Harry hanno lasciato i loro “impegni” di corte solo 4 anni fa eppure, sul destino lontano da Londra e lontano dalla famiglia reale inglese, si sono spese pagine e pagine di gossip e di pettegolezzi. In questo marasma c’è un fondo di verità: da quando si è creata la frattura all’interno della stessa royal family niente è stato più lo stesso. La situazione non è né migliorata né peggiorata, ma secondo le ultime notizie dall’Inghilterra, ci potrebbero essere nuove indiscrezioni in merito al futuro degli ex duchi di Sussex. A parlare è Sarah Hewson, che di professione è un’esperta di corte e studiosa dei menage familiari. In una recente intervista che ha rilasciato alla stampa inglese, l’esperta si sbilancia in merito alla situazione che Meghan e Harry stanno vivendo dal 2020. Fino a qualche tempo fa si è parlato di un disgelo in famiglia, soprattutto dopo i recenti problemi di salute di Kate e del re, eppure secondo l’idea di Sarah Hewson, la situazione non é affatto rosea.

La donna è convinta che la Markle “non ha nessuna intenzione di tornare a Londra e in pianta stabile ”. Sarà Harry che, per il momento, farà da spola ma la ex duchessa non ha nessuna intenzione di lasciare la sua casa di Los Angeles. I motivi sono ben precisi. Non si tratta dei suoi impegni lavorativi con il brand che Meghan ha appena lanciato – e che di recente è stato anche travolto da critiche perché lanciato in concomitanza con il Trooping the Colour -, ma da quel che sembra, la Markle preferisce l’America all’Inghilterra perché il “suo stile di vita non riesce a sposarsi con il lifestyle inglese ”. Più nel dettaglio, l’esperta rivela che Meghan proprio non riesce “ad abbassare la testa” e cercare di seguire alla lettera il rigore e le regole di corte. Queste differenze culturali e personali hanno contribuito a creare un ambiente in cui Meghan non si sente a suo agio o la benvenuta.

A causa di ciò la ex duchessa si tiene ben stretta la sua routine americana.

Un altro smacco per la corona? Al momento non è dato sapere in che modo queste supposizioni hanno avuto ripercussioni sul regno di Carlo, ma rappresentano comunque un problema. Harry, infatti, si troverà ancora diviso trae il re non avrà possibilità di godersi appieno la vita da nonno con i nipoti del secondo figlio.