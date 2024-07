“Allontanati dagli eventi reali”. La vendetta di William su Harry e Meghan

Ascolta ora 00:00 00:00

Se per Carlo III è ancora viva la speranza di far pace con Harry e Meghan, lo stesso non si potrebbe dire per il principe William. Mentre Sua Maestà, dicono le fonti, preferirebbe mantenere un atteggiamento più malleabile nei confronti del secondogenito e della nuora, l’erede al trono avrebbe scelto la via più intransigente. La stessa utilizzata dal principe Filippo per punire chiunque avesse messo in difficoltà la sopravvivenza della Corona. Una strategia che non ammette ripensamenti: allontanare definitivamente i duchi di Sussex dagli impegni ufficiali e dalla vita di corte.

“Il bastone di ferro”

Il principe William non sarebbe mai stato neppure sfiorato dal pensiero di riconciliarsi con Harry e Meghan. Al contrario, vedrebbe i duchi come i nemici della monarchia, gli elementi (diventati) estranei all’istituzione. Sarebbe stanco di libri, documentari, scandali, rivelazioni che gettano ombre sulla sua famiglia. Non potrebbe più tollerare quello che per lui sarebbe un vero e proprio tradimento da parte del fratello. L’unico obiettivo di William sarebbe quello di proteggere i suoi cari e preservare l’integrità di quel trono su cui un giorno avrà il privilegio di sedersi.

Per far questo sarebbe disposto anche ad allontanare definitivamente Harry e Meghan dal Palazzo e da qualunque tipo di dovere ufficiale, anche se ciò volesse dire cancellare per sempre il duca dalla sua vita. Un comportamento molto severo che il futuro Re avrebbe ereditato dal nonno, come ha spiegato un insider al Daily Beast: “Filippo governava la famiglia con un bastone di ferro e avete visto che quando è morto quella disciplina è venuta meno. Ora è William a prendere decisioni per quel che riguarda la disciplina familiare”.

Il principe di Galles sarebbe diventato la nuova colonna portante della famiglia, un ruolo assunto forse gradualmente dopo la morte del principe consorte, con un’influenza e un rigore cresciuti di pari passo con le invettive di Harry e Meghan. In altre parole più i duchi si scagliavano contro la royal family, più William sarebbe diventato risoluto, implacabile nel perseguire lo scopo di difendere la Corona.

Carlo III, invece, si sarebbe mostrato meno irremovibile per affetto verso Harry e i nipoti Archie e Lilibet Diana. Sua Maestà, infatti, vorrebbe rivedere i bambini a Londra, non più solo in videochiamata. Sarebbe questo l’unico motivo per cui vorrebbe evitare di tagliare del tutto i ponti con i Sussex.

William, il nuovo “patriarca”?

In pochi avrebbero immaginato che il principe William potesse prendere il posto del nonno Filippo, di "patriarca" , come ha scritto l'Express. I due sono sempre apparsi come due personalità piuttosto diverse. L’erede al trono, però, sarebbe cambiato con il tempo e con le delusioni riservategli dal fratello.

Come prossimo sovrano del Regno Unito William non ha neppure bisogno del consenso di Carlo III per esercitare il suo potere a corte. Non del tutto, almeno. Certo, i ruoli di monarca e di principe di Galles devono rimanere ben distinti e bilanciati, ma di certo William sa come agire rimanendo nella sua sfera d’influenza.

Per il principe Filippo le cose andarono diversamente, come ha dichiarato la biografa reale Sally Bedell Smith, citata dall’Express: “[La regina Elisabetta] faceva sempre più affidamento su suo marito per prendere le decisioni importanti in famiglia e contava sulle tate per gestire la vita quotidiana”. Era stata Elisabetta II ad affidare al marito il compito di sorvegliare e amministrare il Casato. Filippo si assunse quest’onere e lo portò avanti fino all’ultimo, con il grande senso della disciplina che aveva appreso negli anni trascorsi nella Royal Navy. In più c’era una predisposizione caratteriale in tal senso.

A tal proposito potremmo ricordare che il principe Filippo, dopo il divorzio di Andrea e Sarah Ferguson avvenuto nel 1992, avrebbe vietato a quest’ultima di trascorrere il Natale con la royal family. Le principesse Eugenia e Beatrice, naturalmente, erano benvenute a Palazzo per le Festività, ma non Fergie.

Sarah è tornata a festeggiare con i Windsor più di trent’anni dopo, nel 2023, quando Carlo III ha deciso di mettere una pietra sul passato e invitare la ex cognata a Sandringham. Se William fosse altrettanto intransigente nei confronti di Harry e Meghan, potrebbero passare decenni prima di rivedere i fratelli insieme. Oppure potrebbe non accadere mai più.