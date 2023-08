"Non vedo più il set di un film": la confessione choc di Judi Dench

Considerata come tra le attrici più amate del Regno Unito, Judi Dench sta attraversando una fase molto complicata della sua vita a causa della vista che si va deteriorando sempre di più. 88 anni, alla stampa britannica ha confessato le problematiche che riscontra da un po' di tempo a questa parte quando si trova sul set.

La confessione dell'attrice

" Non riesco più a vedere sul set di un film.... ", parlando delle sue attuali condizioni come riporta il The Guardian. Oltre a non vedere quando impegnata sul lavoro, non riesce a vedere nemmeno per leggere un libro o un giornale. Da qui la consapevolezza di dover accettare e affrontare subito questa condizione fisica. " Non ho ancora trovato un modo ", ha poi aggiunto, raccontando come fa per imparare a memoria le parti che deve recitare in un film. " Ho così tanti amici che mi insegneranno la sceneggiatura. Ho una memoria fotografica" .

Cos'è la degenerazione maculare

La problematica che affligge la sua vista non è spuntata all'improvviso: già nel 2019 ha smesso di guidare a causa della degernazione maculare dovuta all'età, ossia l'invecchiamento che colpisce la macula, la parte più centrale della retina. Ecco che, da qui, è costretta a memorizzare le battute prima di girare un film. Il lavoro, però, è vita e la stessa Dench non ne fa mistero. " Continuo a lavorare perché ho una paura irrazionale della noia. Ecco perché ora ho questo tatuaggio con scritto carpe diem. Questo è ciò di cui dovremmo vivere" . Recentemente è apparsa in film quali Belfast dove ha ricevuto anche una nomination all'Oscar e Allelujah, adattamento di Richard Eyre dell'opera di Alan Bennett.