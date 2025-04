La confessione di Renga sul figlio, poi le parole su Ambra Angiolini

Ascolta ora 00:00 00:00

Dalla carriera da artista alla sua vita privata. Dal rapporto con i due figli fino all’amore con Ambra Angiolini, passando per alcuni retroscena sulla loro relazione. Durante l’ultima intervista rilasciata al Corriere della Sera, Francesco Renga si è raccontato e ha lasciato trasparire la parte più intima del cantante, lasciando da parte per un attimo i successi della sua carriera.

L'esperienza a Sanremo

Francesco Renga è pronto a celebrare insieme al suo pubblico i 20 anni della sua “Angelo”, il brano con cui nel 2005 vinse il Festival di Sanremo, con il tour “Angelo-Venti”, che prenderà il via il 31 maggio. Con l’occasione, l’artista ha svelato diversi retroscena sulla sua esperienza sanremese. “Non era previsto che andassi al Festival, me lo chiese Bonolis”, svela. E aggiunge: “Vasco Rossi era il superospite. Ci incrociamo al volo nel casino della sala stampa. E mi dice una cosa assurda: 'Tu sei troppo bello'"

L'amore per Ambra Angiolini

Il cantante ha poi ricordato il primo incontro con Ambra Angiolini. “Eravamo due ragazzini, ma lei era già un’icona. – ha ricordato il cantante – Quando mi dissero: ti intervista Ambra di Non è la Rai, io che non avevo visto nemmeno una puntata del programma pensai: e chi è? Me ne innamorai. Ho incontrato una ragazza brillantissima. È stato devastante: la bellezza e l’intelligenza insieme sono una bomba". Un’altra delle caratteristiche che lo ha fatto innamorare della sua ex compagna è stata la romanità. "Quando sono andato a conoscere i suoi genitori, il papà mi ha aperto la porta a torso nudo, con un crocifisso al collo. ‘A’ bello’ ha mormorato”, ricorda Renga.

Il rapporto con i figli

A proposito del rapporto con i figli, il cantautore ha parlato di Jolanda e Leonardo e ha rivelato cosa gli dice il minore, che ha da poco festeggiato 18 anni. Poi, a stretto giro, ha raccontato un aneddoto divertente: "Quando organizzo le cene a casa mi concedo qualche bicchiere di vino perché non devo guidare. Mio figlio ha 18 anni, va alle feste con gli amici e poi riporta tutti a casa. Gli ho chiesto: 'Ma una birretta non te la bevi mai?'.