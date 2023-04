“La 'nonnitudine'...": La rivelazione di Michelle Hunziker

Ospite nella puntata di questo pomeriggio, 9 aprile, nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, l’amatissima conduttrice Michelle Hunziker. La showgirl è arrivata in una veste del tutto nuova, quella di nonna; infatti, proprio pochi giorni fa - il 30 marzo - la figlia di Michelle ed Eros, Aurora, ha dato alla luce il suo primogenito, Cesare Augusto, nato dall’amore con Goffredo Cerza. La Hunziker, nel corso dell’intervista, ha parlato dell’emozione vissuta con la nascita del nipotino e della forza della figlia Aurora.

L’emozione di essere diventata nonna

Michelle, durante la chiacchierata con la padrona di casa, ha rivelato di sentirsi orgogliosa di essere diventata nonna in giovane età e, a questo proposito, ha spiegato di avere scoperto che in giro ci sono tantissimi nonni giovani, ma che, purtroppo, hanno paura di dirlo. Secondo lei, infatti, la "nonnitudine" non avrebbe nulla a che fare con l’età anagrafica: "Tengo alta la bandiera delle nonne 2.0 del 2023. Ci sono un sacco di 40enni nonni e nonne, giovani, che hanno paura di dirlo” - ha riferito alla Toffanin - “La 'nonnitudine' non ha niente a che fare con l'età anagrafica, ma è uno stato di beatitudine. Per strada fa un po' strano perché mi chiamano nonna. Anche con Eros ci chiamiamo nonno e nonna, lui è super emozionato”.

La neo-nonna ha anche raccontato come l’ha accolta Gerry Scotti, a cui è legata da una profonda amicizia (dopo i quasi vent’anni di conduzione insieme) e, con cui al momento conduce il tg satirico, Striscia La notizia: “Sono tornata a Striscia da nonna. Con Gerry dicevamo: ‘E' la prima volta che ci sono due conduttori nonni dietro il bancone’”; poi ha anche aggiunto di farsi dare un po' di dritte da Gerry che le spiega come svolgere al meglio il ruolo di nonna.

La forza della figlia Aurora

La showgirl, nel corso dell’intervista, non ha mancato di parlare di come la figlia Aurora abbia affrontato la gravidanza, dimostrando di avere una forza e un carattere incredibile, capace di affrontare anche i momenti più difficili. Così, riferendosi alla coppia di neo-genitori ha confessato alla conduttrice del rotocalco: “Sono super bravi, sapevo che sarebbero stati bravi genitori, ma è sempre mia figlia e io la vedo ancora come una bambina, una ragazzina, lei ha 26 anni. E per come è il nostro vissuto non avrei mai pensato che fosse una guerriera come lo è stata”; poi ha continuato rivelando che la figlia sembrerebbe essere diventata mamma dal primo istante in cui ha partorito.

Michelle, inoltre, ha spiegato che nel momento in cui è nato il nipotino era lì presente: “L'ho proprio visto nascere Cesare. Adesso capisco quando i nonni mi raccontano che è quasi indescrivibile l'emozione di un bambino che esce dal ventre di tua figlia. E' la vita che continua, bellissimo”, ha concluso emozionata.

Le polemiche sull’ultima gravidanza di Michelle Hunziker

La showgirl, raccontandosi nel salotto di Canale 5, ha poi ricordato anche il periodo in cui venne criticata aspramente per aver ripreso a lavorare poco dopo il parto. Come spiegato da Michelle, è accaduto due volte nel corso della sua carriera: “Ho fatto due gravidanze in onda, ho partorito, sono tornata a lavorare dopo cinque giorni, non senza polemiche”. Secondo la showgirl, però, sarebbe stata una cosa fattibile dal momento che fare Striscia significa arrivare in redazione alle 16:30 e finire alle 19:30 e che, quindi, poteva tranquillamente allattare e fare tutto il necessario per la figlia.

Una scelta che nonna Michelle rifarebbe perché come ha ribadito alla Toffanin: “Penso che la storia di ogni donna ed ogni mamma sia talmente personale che bisogna rispettare ogni storia. E' una scelta personale, perché è anche sacrosanto il tempo da dedicare a quel momento, come sta facendo Auri in questo momento”.