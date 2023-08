"Nozze celebrate da Sala con la Schlein...". Corona sul matrimonio con Giacomo Urtis

Giacomo Urtis e Fabrizio Corona presto sposi? Macché! “Questo matrimonio non sa da fare né domani, né mai” (ci perdonerà Manzoni per averlo scomodato). Sebbene sguazzi nel gossip, l'ex re dei paparazzi a darsi in pasto alla cronaca rosa non ci pensa proprio e dopo giorni di silenzio (giusto il tempo di far chiacchierare un po' tutti) ha detto la sua sulla fantomatica proposta di nozze.

Con una storia Instagram dal retrogusto di smentita, Corona ha ironizzato sulle nozze con Giacomo Urtis: " Sì ok ma vorremmo la copertina di Vanity Fair e il post augurale di qualche direttore creativo che passa le vacanze nei trulli facendo finta di essere povero ". Insomma, se le cose si devono fare, almeno facciamole con stile e in pompa magna (capito Urtis?). " Poi vorremmo essere ospiti della Merlino", ha proseguito Fabrizio sui social network prima di fare esplodere il botto finale : "E vorremmo che le nozze fossero celebrate da Sala con la Schlein che suona Zombie. Per oggi ci accontentiamo di ridere, cosa che di questi tempi sta diventando un reato ". In breve, tutto annullato (se mai una data fosse stata davvero fissata).

Eppure, il chirurgo estetico dei vip, Giacomo Urtis, che ha provato gli effetti del bisturi (e delle punturine) su di sé, dava il matrimonio per certo e sul sito Dagospia invitava tutti a segnare in agenda (per il 2024) l'evento: " Sono innamorato, spero che lui non lo faccia per business ". (Come no). Ma mentre lui confermava, Corona smentiva a suon di risate.