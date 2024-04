Persi 100mila follower in una settimana. Crisi nera per la Ferragni: cosa succede

È un momento decisamente nero per Chiara Ferragni, che tra le conseguenze del cosiddetto pandoro gate, la ventilata ricerca di nuovi soci, la costante perdita di consensi sui social network e la fine del rapporto con Fedez, si trova in una situazione problematica sia per ciò che concerne la sua vita privata che quella professionale.

Proprio per questo motivo, probabilmente, l'influencer cremonese ha deciso di staccare la spina e lasciarsi tutto alle spalle per qualche giorno, volando verso Los Angeles per una vacanza con alcuni amici. La scelta di circondarsi delle persone più care in una fase così delicata non è certo casuale, e risponde all'esigenza di avere attorno coloro che non l'hanno mai abbandonata e non lo faranno neppure ora che si appresta ad affrontare nuovi impegni e problemi.

Della compagnia fanno parte, come spesso è già accaduto in passato in circostanze simili, Veronica Ferraro, Chiara Biasi e il makeup artist Manuele Mameli. Nel gruppo ancora una volta manca il suo braccio destro storico, probabilmente già "ex", Fabio Maria Damato il quale, stando a indiscrezioni riportate da Il Messaggero, sarebbe già in una fase avanzata di separazione professionale dall'influencer. Secondo quanto riferito dal quotidiano, Damato, manager della Ferragni ma anche componente del cda di altra due società, avrebbe già dato le proprie dimissioni chiedendo una liquidazione da circa 4 milioni di euro.

Quello che un tempo era un rapporto solido si sarebbe incrinato in modo irreparabile dopo lo scandalo del pandoro gate, e da quel momento le cose tra i due non avrebbero fatto altro che peggiorare ulteriormente.

La lunga crisi senza fine seguita a quell'evento avrebbe quindi spinto l'influencer a cercare nuovi soci, un'ipotesi rispedita prontamente al mittente da Fenice srl, anche se pare innegabile il netto passo indietro del valore dell'azienda.

A ciò si aggiunga la costante emorragia di consensi anche sui principali social network: in meno di una settimana, infatti, il profilo Instagram della Ferragni ha registrato una perdita di circa 100mila followers, portando finora a oltre 700mila le defezioni accertate nel giro di pochi mesi.