Ferragni, le Fiamme Gialle e le nuove acquisizioni: il timing sospetto della separazione

I dubbi sulla separazione tra Chiara Ferragni e Fedez circolano da subito dopo che la notizia è stata resa di dominio pubblico. Sono tanti quelli che ipotizzano una mossa strategica atta a distogliere l'attenzione dal "bersaglio grande", ovvero l'indagine per truffa aggravata da minorata difesa in relazione al caso del pandoro Balocco. Anche una docente esperta di influencer, Maria Angela Polesana, che ha studiato il caso Ferragni e insegna all'università Iulm di Milano, ha espresso le sue perplessità, supponendo che dietro ci sia " un'eccezionale operazione di marketing ". E il timing con il quale si è sviluppato il tutto sembra corroborare le tesi di chi non crede alla separazione.

La notizia è stata lanciata con grande enfasi dal sito Dagospia giovedì 22 febbraio, sottolineando che Fedez avrebbe lasciato la casa coniugale domenica 18. Una comunicazione avvenuta a quattro giorni dall'evento ma a meno di ventiquattr'ore da un evento che, proprio a causa della "bomba mediatica" sulla possibile separazione è stata pressoché ignorata, ossia le nuove acquisizioni da parte della Guardia di finanza, su ordine della procura di Milano. I baschi verdi si sono recati nelle sedi di delle società della influencer TBS Crew e Fenice, così come nelle sedi di Dolci Preziosi e di altre aziende per i casi di beneficenza sotto i fari dei pm Cristian Barilli e del procuratore aggiunto Eugenio Fusco.

Le nuove acquisizioni sono necessarie per il filone delle uova di Pasqua 2021 e 2022. Ma sono attenzionate anche le donazioni all'associazione "I bambini delle fate", la bambola "Chiara Ferragni by Trudi", venduta sul sito The Blond Salad e il cui intero ricavato avrebbe dovuto finanziare l'associazione americana impegnata nella lotta contro il bullismo il cyberbullismo "Stomp out Bullying". Inoltre, sotto il faro della procura c'è anche la campagna promossa con Oreo sui biscotti durante la pandemia Covid, per la quale la Gdf ha acquisito nuove documentazioni.

Di tutto questo non ci sono che poche tracce nei meandri del web, intasati e sovraffollati di articoli che parlano della separazione: obiettivo raggiunto, quindi, per Ferragni? Forse. Anche se le rilevazioni effettuate da Arcadia dimostrano che se lo scopo dell'eventuale operazione di Ferragni fosse quello di suscitare empatia nel pubblico e far dimenticare le indagini, non ci sta riuscendo. Il sentiment verso l'influencer è negativo per oltre il 70%, circa 8 punti percentuali in più rispetto a quello del marito.