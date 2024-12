"Prima o poi la maschera cade". Il commento dell'ex compagna di Mammucari

Ascolta ora 00:00 00:00

Il tema del giorno in ambito televisivo è sicuramente il comportamento di Teo Mammucari che ha abbandonato l'intervista di Francesca Fagnani nel corso di Belve per non aver "gradito", usando un'eufemismo, le domande incalzanti della padrona di casa che rivolge a tutti i suoi ospiti, non era certamente un comportamento speciale riservato al comico.

La "Storia" di Thais

Senza fare alcun nome ma con una pubblicazione social molto eloquente Thais Souza Wiggers, modella e showgirl brasiliana ex compagna di Mammucari negli anni tra il 2006 e 2009 dal quale ha avuto una figlia, Julia, ha pubblicato una Storia sul proprio account Instagram dove non usa molti giri di parole. " Tempo al tempo...Prima o poi la maschera cade " dove ha allegato anche l'emoji di due maschere e quella di una pantera in basso. In questo secondo caso, quasi certamente, l'associazione con il felino rimanda a quello della grafica della trasmissione di Rai Due dove si vedono due enormi occhi in primo piano con in mezzo l'intervistato di turno.

Il rapporto tra i due

Sulla prima ipotesi, quella più "succosa", è probabile, possibile, che il riferimento potesse essere verso l'ex compagno. Chi lo sa, magari potrà dirlo lei sempre a mezzo social o durante prossime interviste ma l'associazione con quanto accaduto ieri sera sembra chiara. Ma quali sono i rapporti tra la modella brasiana e Mammucari? Non sembra siano idilliaci stando a quanto dichiarato dal comico romano intervistato molto tempo fa da Verissimo. " Non è un rapporto buono, ma da genitori, perché altrimenti se fosse buono saremmo ancora insieme ". È possibile che nel corso del tempo le cose siano cambiate ma da quanto pubblicato su Instagram da Thais non sembra che possa essere avvenuto.

Dopo la separazione, Thais è ritornata nella sua terra natìa portando con sé la figlia che, di conseguenza, ha visto sempre di meno il padre. " All’inizio è stato difficilissimo... Sono fragile perché ho sempre paura di non darle il giusto", aveva dichiarato Mammucari.

Due anni fa, invece, ecco che una foto postata sui social in cui si vedevano tutti e tre aveva fatto propendere per un riavvicinamento e magari a un ritorno di fiamma. Da quel momento in poi, però, non c'è stata alcuna riconciliazione ufficiale ed è possibile che si fosse trattata di un'occasione in cui stavano insieme per il bene di Julia e della loro famiglia.