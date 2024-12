"Sei una persona diversa". Teo Mammuccari pubblica (e poi cancella) gli audio con Francesca Fagnani

Ascolta ora 00:00 00:00

La puntata di Belve di martedì 10 dicembre rimarrà nella storia del programma per l'intervista interrotta di Teo Mammuccari. Dopo diciannove minuti di confronto con Francesca Fagnani il conduttore si è alzato e, visibilmente infastidito, ha accusato la conduttrice di non averlo messo a suo agio e ha abbandonato lo studio in modo piuttosto burrascoso. A tenere banco sui social network, però, non è tanto l'intervista e lo scontro avvenuto in studio tra Francesca Fagnani e il suo ospite, quanto piuttosto gli audio pubblicati da Mammuccari nella notte su Instagram, che si ricollegano alla parte finale dell'intervista quando il conduttore ha giustificato il suo abbandono.

"Tu sei un personaggio costruito"

Prima di abbandonare lo studio di Belve, a metà intervista, Teo Mammuccari ha accusato la padrona di casa di non averlo messo a suo agio prima dandogli del lei, poi facendogli domande basate su fatti e dichiarazioni inesatte. " Sono dispiaciuto per come mi hai trattato. Sei un personaggio costruito. Preferisco la Francesca dietro le quinte e quella che mi ha mandato i messaggi su WhatsApp in maniera simpatica, alla romana, scherzosa. Qui trovo un'altra immagine che io...", ha sbottato Mammuccari, scatenando la reazione di Fagnani: " Non ce l'hai fatta dai, va bene così". A quel punto il conduttore è esploso : "No, non ce l'hai fatta tu, perché io sono la stessa persona fuori o dentro lo studio, tu invece non sei la stessa persona, tristissimo" .

I vocali pubblicati su Instagram

Subito dopo la messa in onda del programma, il conduttore romano ha deciso di togliersi un sassolino dalla scarpa, pubblicando i fantomatici vocali che Francesca Fagnani gli aveva inviato prima della registrazione dell'intervista. Gli audio sono rimasti sul web per poche ore, venendo poi cancellati dallo stesso conduttore, ma il contenuto è stato comunque riportato da numerosi siti di informazione. " Teo scusami il disturbo, ci ho pensato, siccome è un'edizione bella secondo me tu sei giusto per Belve", dice Francesca Fagnani in uno degli audio, seguito da un altro: " Se per te va bene domani mattina ti faccio chiamare dalla produzione" . A questi il conduttore replica: " Che carina, adesso capisco perché amo questa donna" .

Condividendo sui social i vocali della giornalista, Mammuccari ha cercato di giustificare la sua reazione di disappunto nel trovarsi di fronte un'altra persona, più diretta e meno amichevole, rispetto a quella conosciuta in. Un atteggiamento - o meglio un tratto distintivo - che Fagnani ha tenuto, però, sempre con ogni ospite passato da Belve. Possibile che il conduttore non avesse mai visto una puntata del format?