"Onlyfans vietato in Rai? Allora a Sanremo...". La sparata di Fabrizio Corona

Da una settimana non si parla d'altro che dell'esclusione di Ainett Stephens dal Mercante in fiera. Per anni la venezuelana ha ricoperto il ruolo di Gatta nera all'interno del programma, ma in quanto "agée", non sarebbe stata ricontattata per tornare in tv nella sua tutina nera aderente. E apriti cielo. Ainett ha preteso le scuse di Pino Insegno (il conduttore del Mercante In fiera), che l'aveva definita " un po' grande " (come se fosse un'offesa) per il ruolo e si è sfogata sui social, parlando di " antichi retaggi" legati all’età "inammissibili ".

Poi è saltato fuori che il vero motivo (o presunto tale) dell'esclusione di Ainett dal Mercante in fiera sarebbe di ben altra natura (hot). " Quello che avrebbe fatto storcere il naso ai vertici Rai è la sua attività su OnlyFans, discusso social network in cui i creatori di contenuti si mostrano spesso e volentieri in momenti di intimità" , ha rivelato Davide Maggio attraverso il suo sito, riaccendendo la polemica. A quel punto Fabrizio Corona è entrato a gamba tesa nella discussione, commentando in maniera pungente l'intera questione e soprattutto la discriminante Onlyfans.

" Più che mamma, Santa Rai!", ha scritto sul suo canale Telegram Fabrizio Corona, commentando la notizia riguardante la Gatta Nera fuori dalla tv per colpa della piattaforma di contenuti hard. "Caspita! Se questi sono i nuovi criteri, al prossimo Festival di Sanremo non ci sarà nessuno! ", ha ironizzato l'ex re dei paparazzi (senza Ex, preferirebbe lui) tirando in ballo Sanremo, Amadeus oltre che i vertici di viale Mazzini.

L'iscrizione a Onlyfans non compare tra i requisiti per l'ammissione (o estromissione) al prossimo Festival (il regolamento è già online), ma nel caso c'è sempre tempo per modificarlo. Sbirciando nella lunga lista dei partecipanti alla recente edizione della kermesse canora, però, solo un Big in gara era iscritto alla piattaforma: il chiacchieratissimo Rosa Chemical. Ora, non abbiamo la palla di cristallo per sapere chi parteciperà a Sanremo 2024, ma Corona assicura che la lista degli artisti in gara sarà ridotta all'osso se si terranno lontani dall'Ariston coloro che bazzicano su OF. La verifica è rinviata a febbraio prossimo. Portate pazienza.