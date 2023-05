"Ora d'aria per la mami". Bufera su Aurora Ramazzotti (che zittisce tutti)

Le polemiche c'erano prima, quando era solo la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, e ci sono ora che è diventata madre del piccolo Cesare Augusto. Aurora Ramazzotti non smette di essere al centro delle polemiche qualsiasi cosa faccia o dica. E l'ultimo post pubblicato sulla sua pagina Instagram è stato l'ennesimo spunto per farla finire nel mirino dei più critici. " Ora d'aria per mami ", ha scritto sul suo profilo la 26enne, condividendo con i follower una foto in cui si mostra mentre beve una spremuta all'aria aperta. Nell'immagine non si vede il piccolo Cesare e la furia delle altre mamme si è scatenata.

Le critiche sotto al post

Così sotto al post si sono accumulati una serie di commenti critici nei confronti di Aurora: " Beh io l'ora d'aria non sono mai riuscita a prendermela, sei una madre di cacca se lasci tuo figlio chissà dove... chissà con chi… chissà…", "Solo io nella mia ora d'aria vado a comprare cose per lui?", "Io nella mia ora d'aria pulivo casa, forse tu hai chi lo fa al tuo posto" . Come già era successo altre volte la figlia di Michelle Hunziker è stata criticata e in particolare accusata di essersi ritagliata del tempo per sé, quasi trascurando il figlio. Peccato che la realtà sia ben lontana da una foto pubblicata su Instagram e a svelarla è stata la stessa Ramazzotti.

La replica di Aurora Ramazzotti

" Mi fa volare che stiano volando stracci sotto questo post perché ho scritto "ora d’aria" e perché qualcuno ha pensato che intendessi che ho lasciato il bambino e sono andata a farmi i fatti miei ", ha scritto nelle su storie Instagram Aurora, replicando alle accuse e ironizzando sul dibattito acceso a margine del suo post. " Ora stanno tutti litigando rivendicando il diritto di una mamma di fare un po’ quello che le pare (sacrosanto direi) ". La figlia di Eros ha spiegato di essere uscita semplicemente di casa insieme al compagno Goffredo e al piccolo (non immortalato nella foto): " Era proprio di fianco a me, quindi, stanno litigando per niente" . Poi ha sottolineato l'importanza per una mamma di ritagliarsi tempo per sé stessa e per ricaricarsi nel segno di una corretta salute mentale.

"Cinque minuti però li ha trovati"