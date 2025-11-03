Ornella Vanoni: "Non fumo più canne, ma i sonniferi..."

Il ritorno di Ornella Vanoni in televisione è nel segno dello show. La cantante, 91 anni compiuti lo scorso 22 settembre, è tornata a "Che tempo che fa" dopo una breve assenza e nello studio di Fabio Fazio ha dato spettacolo tra battute e racconti inediti. Prima di iniziare Ornella ha scherzato sulle sue condizioni fisiche e sull'età che avanza: " Tu Fabio mi trovi in forma, ma io fingo, recito la parte ma sto malissimo ". Poi ha fatto una confessione inattesa sull'uso della cannabis.

Dalla cannabis ai sonniferi

Negli anni e in più di un'occasione Ornella Vanoni ha parlato dell'uso della cannabis terapeutica. In molte interviste e persino da Fabio Fazio la cantante aveva raccontato di dover fare ricorso alle canne per rilassarsi prima di andare a dormire. Nell'ultima puntata di "Che tempo che fa", però, l'artista ha svelato di avere chiuso con la cannabis e di essere passata ai medicinali. " Per anni io ho fumato le canne ma ora ho smesso di fumarle" , ha detto Vanoni, che poi ha spiegato di avere avuto alcuni problemi respiratori che l'hanno spinta a smettere con la cannabis: " Problemi ai polmoni, l'acqua nei polmoni, un casino... così ho iniziato a prendere i sonniferi". E sugli effetti più evidenti del cambiamento ha scherzato: "Ora ho un'attività onirica pazzesca. Faccio dei sogni incredibili".

Le bare colorate

Dopo avere raccontato uno dei suoi strani sogni, Ornella Vanoni è tornata a scherzare sul tema della morte. In passato aveva affermato di avere organizzato già il suo funerale e in studio questa volta ha spiegato di essere entrata in fissa con i regali agli amici di una certa età: "Ci sono delle persone a cui non sai cosa regalare, perché hanno già talmente tanto, non gli manca nulla. Invece ho trovato delle bare colorate che nell'attesa si possono usare come cassapanca, una cosa comoda dove mettere le cose, finché non arriva il giorno che..." .

Ma è un regalo utilissimo! Se non dovesse piacere? La usano come cassapanca

Viste le rimostranze di Fazio, che ha giudicato il regalo di cattivo gusto, la cantante ha replicato risentita: "".