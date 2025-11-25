Ornella Vanoni: il patrimonio perduto da 118 milioni di euro e la verità sui suoi soldi

Ornella Vanoni è morta a 91 anni. Con la sua voce inconfondibile, l’eleganza naturale e una carriera durata oltre sessant’anni, è stata una delle interpreti più amate e riconoscibili della musica italiana. Ha segnato la storia dello spettacolo con più di cento lavori pubblicati e oltre 55 milioni di dischi venduti, collaborando con artisti che hanno scritto pagine fondamentali della canzone d’autore.

Eppure, dietro il successo, la Vanoni ha sempre mostrato una sincerità disarmante anche su temi più dolorosi, come le difficoltà economiche che l’hanno accompagnata per gran parte della vita. Negli ultimi anni aveva più volte raccontato di non aver conservato alcun patrimonio, nonostante una carriera ricca di trionfi.

Il patrimonio che non c’era

Molto tempo fa, la cantante aveva ironizzato su alcune cifre circolate sul suo conto: " Hanno scritto che ho un patrimonio di 118 milioni di euro, più di Miuccia Prada. Se fosse vero, non sarei qui con lei: sarei a nuotare in un’isola del Pacifico ".

Vanoni spiegò con estrema lucidità come negli anni avesse perso gran parte dei suoi guadagni: " Un po’ perché mi fregavano: a fine tournée talvolta mi davano solo una parte di quel che mi spettava, sapevano che non avrei controllato. E un po’ per un senso di solitudine. Ero sempre da sola nelle mie scelte; e gettavo via il denaro ".

La cantante raccontava di aver acquistato case per poi rivenderle a metà prezzo, sopraffatta dalla sensazione di vuoto quando nessuno andava a trovarla: " Compravo una casa, la arredavo, poi vedevo che nessuno veniva a trovarmi, neppure mio figlio, e la rivendevo ".

La casa di Brera

Negli ultimi anni, Ornella Vanoni viveva a Milano, nel raffinato quartiere di Brera. In un’intervista, aveva aperto le porte della sua abitazione, acquistata " in fretta e furia " dopo il rientro da New York. Era stata la sua assistente a trovarla, e la cantante aveva subito sentito che quel luogo la stava “ aspettando ”.

L’appartamento, ristrutturato con gusto, era dominato dal colore verde, " rasserenante ", diceva lei, e da un grande camino capace di creare un’atmosfera calda e intima. Nelle stanze si trovavano molte opere d’arte che entravano e uscivano nel tempo, mentre altre l’avevano seguita per tutta la vita: lo spezzone di Pomodoro, le sculture di Melotti, i pulcini in vetro di Murano di Alessandro Pianon acquistati in un’asta negli Stati Uniti.

Cristiano, l’unico figlio e erede

L’unico erede diretto della cantante è Cristiano Ardenzi, nato nel 1962 dal matrimonio con l’impresario teatrale Lucio Ardenzi. Vanoni aveva sempre scelto di tenerlo lontano dalla luce mediatica, evitando apparizioni pubbliche e interviste.

La decisione, presa quando Cristiano era molto piccolo, fu dettata dal desiderio di proteggerlo da un mondo che non aveva scelto. Anche da adulto, il figlio ha mantenuto la stessa riservatezza, conducendo una vita discreta e quasi sconosciuta al grande pubblico.

In rare occasioni, la cantante aveva parlato del loro rapporto, ammettendo difficoltà e distanze che col tempo erano state colmate: " Con lui ho ricostruito il rapporto nel tempo ". Aveva raccontato anche della gelosia infantile del figlio verso il suo lavoro: " Temeva di essere messo in secondo piano dal rutilante mondo dello spettacolo. È un sentimento comune a tutti i figli delle donne di successo ".

Matteo e Camilla: i nipoti che le davano felicità

Oltre al figlio, Ornella Vanoni nutriva un affetto profondo per i suoi due nipoti, Matteo e Camilla, che definiva una fonte inesauribile di gioia.

A Che Tempo Che Fa aveva detto: "Sono una donna abbastanza felice: amo mio figlio Cristiano e i miei nipoti Matteo e Camilla. Mi danno una grande gioia".

Con Camilla, appassionata di musica come la nonna, aveva persino condiviso alcune esperienze artistiche, tra cui il video del brano Isole Viaggianti.