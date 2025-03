Ornella Vanoni senza freni da Fazio: "Quella volta in cui non avevo le mutande..."

Ascolta ora 00:00 00:00

L'uragano Ornella Vanoni si è abbattuto su Che tempo che fa. La cantante è tornata nello studio di Fabio Fazio su Nove e come di consueto ha dato spettacolo. Tra aneddoti esilaranti e siparietti comici con il conduttore, Vanoni è stata inarrestabile e ha lasciato tutti a bocca aperta facendo una confessione molto piccante sul suo passato poco prima di lasciare lo studio.

Il racconto di Ornella Vanoni

L'artista ha raccontato del suo primo viaggio negli Stati Uniti compiuto all'età di 15 anni. All'epoca Ornella Vanoni frequentava la rinomata Berlin School e partì con altri studenti alla volta di New York. Dopo un rocambolesco scalo a Lanzarote per un guasto al motore, Vanoni e la sua comitiva riuscirono ad arrivare nella Grande Mela e la prima cosa che fece la cantante fu acquistare abbigliamento intimo. " Mi compro il babydoll, lo hanno inventato gli americani, son così puritani e poi inventano...come sono contorti". Senza badare alle domande di Fazio, sorpreso per l'acquisto giudicato audace per l'età, Ornella ha proseguito nel suo racconto : "Ne compro uno rosso e uno bianco con le mutande però le mutande le ho buttate via perché non mi piacciono ".

Il botta e risposta con Fazio

Il conduttore non ha nascosto la sua sorpresa e ha chiesto spiegazioni: " Che vuol dire che le hai buttate? ". A quel punto, scocciata dall'insistenza di Fabio Fazio, Vanoni è sbottata: " Che le ho messe nel cestino, non mi ricordo!! Le vuoi, non lo so?!". In studio il pubblico non è riuscito a trattenere le risate e a quel punto Fazio ha pressato la sua ospite: "Non hai capito la domanda maliziosa: le ritieni inutili?". Così l'artista è tornata seria e ha fatto una confessione sulle sue abitudini passate: " Certo, quando c'è la gonna è utile avere le mutande ma io... c'è stato un momento nella vita in cui non avevo le mutande. Ne avevo due paia una bianca e una nera, ma molto spesso non indossavo le mutande, mi sembrava di essere più libera, più fresca.

L'arietta andava su, era piacevole". Come di consueto ilcon lo spezzone della dichiarazione è stato pubblicato sui canali social della trasmissione ed è diventato virale in brevissimo tempo.