Oscar 2023, le foto dei dieci look delle dive più belle

I riflettori non si spengono sulla notte degli Oscar 2023. Consegnate le statuette, l'attenzione è tutta puntata sulle protagoniste della serata più mondana di Hollywood e a calcare il tappeto rosso sono state in tante. Dalle top model Gigi Hadid, Hailey Bieber e Naomi Campbell alle attrici Sharon Stone e Eva Longoria fino alla rapper Cardi B, le dive più belle e conosciute al mondo hanno sfoggiato look mozzafiato in una passerella chic e sofisticata.

Cara Delevingne

Fresca di disintossicazione (la modella è stata ricoverata in rehab fino a pochi giorni fa), Cara Delavingne ha scelto gli Oscar 2023 per tornare sulla scena pubblica. La top model si dice guarita dalle dipendenze e sul red carpet è apparsa raggiante. Al Dolby Theatre ha sfoggiato un abito lungo rosso scarlatto con maxi-fiocco sulla spalla firmato da Elie Saab Couture, mentre per l’After party ha optato per un vestito bianco Del Core a evidenziare il décolleté.

Emily Ratajkowski

Non era presente in sala alla premiazione Emily Ratajkowski, ma la top model statunitense è stata una delle protagoniste del Vanity Fair Party degli Oscar con un look sensuale. La modella è divorziata da poco e alla festa organizzata dopo gli Award ha sfoggiato un abito effetto nudo color ghiaccio, che ha esaltato il suo seno.

Eva Longoria

Scintillante agli Oscar e seducente all’After party. Così l'attrice Eva Longoria ha dominato la scena degli ultimi Academy Awards. Per il red carpet la diva ha scelto di indossare un abito bianco con migliaia di cristalli ideato da Zuhair Murad con gioielli Chopard. Mentre per la festa dopo la premiazione la 47enne ha puntato su un look sensuale in total black con profondo scollo.

Gigi Hadid

La più popolare delle influencer-modelle Gigi Hadid ha preso parte insieme a altre colleghe al Vanity Fair Party, che si è svolto dopo la cerimonia degli Oscar. La modella è stata una delle più applaudite a Beverly Hills per il vestito rosso fuoco con spalle scoperte sfoggiato in passerella e firmato Zac Posen.

Hailey Bieber

Alla cerimonia degli Oscar era presente anche Hailey Baldwin, che oggi preferisce farsi chiamare Hailey Bieber, dato che ha preso il cognome del marito Justin Bieber. La modella americana ha puntato su un look sofisticato e castigato in total black con maniche lunghe, ma del compagno nessuna traccia. A Los Angeles Hailey è arrivata da sola.

Salma Hayek

Agli Oscar 2023 - a sorpresa - Salma Hayek si è presentata in coppia con la figlia Valentina. Madre e figlia hanno sfoggiato un look coordinato (almeno nel colore rosso) con l'attrice Hayek che ha puntato su vestito lungo aderente scarlatto con pailettes e frange firmato Gucci. Al party dopo la cerimonia della consegna delle statuette la diva ha optato, invece, per un abito sempre con paillette ma nei toni argentati con profondo scollo a V. Audace e provocante.

Sharon Stone

Sharon Stone ha osato un colore (il giallo) non usuale per un red carpet, ma il risultato è stato elegantissimo. La diva di Hollywood ha disertato la premiazione degli Oscar 2023, ma non ha rinunciato a partecipare all’After Party degli Academy dove ha sfoggiato un lungo abito con maniche a pipistrello e uno strascico ricamato. Elegante e sofisticata, la Stone ha provato a dimenticare, almeno per una sera, l'ultimo difficile periodo dopo la morte del fratello e la diagnosi di tumore cerebrale.

Kylie Jenner

Ha conquistato tutti con il suo stile glamour Kylie Jenner, che ha rubato la scena addirittura alla sorella Kendall e altre dive di Hollywood che hanno presenziato all'evento. Al Vanity Fair Party la modella e influencer ha indossato un abito di Maison Margiela con fiocco e mantello nero e argento e ha catturato l'attenzione dei fotografi, che l'hanno seguita per tutta la serata.

Kate Hudson

Brillante agli Oscar al Dolby Theatre e zuccherosa al party post premiazione. I due volti di Kate Hudson hanno diviso e conquistato la critica. L'attrice americana ha osato con lustrini e diamanti, indossando un abito bianco scintillante alla cerimonia degli Awards, ma poi ha puntato su un rosa shocking per l'abito dei Vanity Fair party. Unico comune denominatore: le spalle scoperte e il décolleté in bella mostra.

Cate Blanchett

Era candidata all'Oscar come miglior attrice per la sua vulcanica performance in "Tar" di Todd Field, ma alla fine non ha vinto. Cate Blanchett ha vinto, però, la sfida di eleganza con le altre attrici presenti alla cerimonia degli Academy Awards indossando un abito creato appositamente sul suo fisico da Louis Vuitton: un vestito lungo satinato bicolore con il corpetto in velluto turchese con maniche lunghe e gonna a sirena nera con strascico.