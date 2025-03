Il padre di Fedez: "Tumore al pancreas? Non lo sa neanche lui quanto ha rischiato"

Ascolta ora 00:00 00:00

Tre anni fa Fedez si sottoponeva a un delicato intervento chirurgico per rimuovere un tumore endocrino al pancreas. Da quel giorno la vita del rapper è totalmente cambiata: il lento recupero, la depressione, le cure sbagliate, il divorzio da Chiara Ferragni. Tre anni in balia del caos, che hanno avuto ripercussioni pesantissime anche sulla sua famiglia. Lo ha confessato il padre del rapper, Franco Lucia, nell'intervista rilasciata alla rivista Oggi. " Ho avuto paura, tanta. Secondo me non lo sa neanche lui quanto ha rischiato", ha ammesso l'uomo, parlando del figlio e della sua lotta contro il cancro: "Per metabolizzare il dolore, serve tempo ".

Fedez e il padre Franco

I fan del cantante di Rozzano sono abituati a vedere spesso Franco Lucia al fianco del figlio, insieme ai nipotini Leone e Vittoria, e sui social network dove pubblica video ricette. Ma dietro all'apparenza di nonno e padre presentissimo c'è un'altra storia: " Per Fede sono stato un padre forse un po’ assente, ma concreto: gli ho insegnato che nella vita si lavora sodo ". Quando Fedez ha scelto di diventare un rapper, Franco Lucia non era entusiasta, per lui la parola "lavorare" significava altro: " All'inizio la sua idea di lavorare con la musica mi lasciava perplesso. Avevamo preso un bar anche per lui, ma Fede al più ci passava per un'oretta, mandava al diavolo un cliente e via ".

I rapporti con Chiara Ferragni

Nell'intervista, che anticipa l'uscita del suo primo libro di ricette, Franco Lucia ha anche parlato dei nipoti e dell'ex nuora, Chiara Ferragni. " Quei due mi hanno cambiato la vita ", ha detto riferendosi a Leone e Vittoria. Più complessa e delicata, invece, la situazione con l'imprenditrice digitale, dalla quale Fedez si è separato un anno fa. Franco Lucia e la moglie Tatiana, che è anche manager di Fedez, sono stati una presenza fissa nella vita dei Ferragnez e oggi che la coppia ha preso le distanze, i suoi rapporti con Chiara sono rimasti "cordiali".

Del resto, in mezzo, ci sono due bambini piccoli che godono ancora delle attenzioni premurose del nonno. Lui continua a seguirla su Instagram presumibilmente per seguire i nipoti, mentre l'influencer ha scelto di rimuovere il suocero dalla sua lista dei contatti social e voltare pagina definitivamente.