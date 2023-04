"La pagina più importante della mia vita": Claudio Amendola sulla fine dell'amore con Francesca Neri

Nella puntata di ieri pomeriggio, domenica 3 marzo, nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, è stato ospite Claudio Amendola. Il noto attore tornerà protagonista di una serie tv, Il Patriarca, in onda nella prima serata di Canale 5 a partire da venerdì 14 aprile. La nuova esperienza lavorativa è stata l’occasione per Claudio di raccontarsi a Verissimo. Infatti, il noto attore che proprio recentemente si era concesso ad un’intervista a Belve, nel programma della Fagnani, in cui aveva parlato di argomenti per lui molto intimi e delicati, è tornato a parlare della fine del matrimonio con Francesca Neri e del periodo buio della dipendenza dalla cocaina.

La rottura con la compagna Francesca Neri

Dopo 25 anni di matrimonio, Claudio e Francesca si sono lasciati e l’attore ha affrontato l’argomento con la Toffanin rivelando di essere grato ai media per il modo in cui hanno affrontato la vicenda: "Non c'è stata nessuna forzatura, grandissimo rispetto sia per Francesca che per me. Probabilmente abbiamo seminato molto bene per meritarci questo", ha detto alla conduttrice. Amendola ha poi spiegato alla Toffanin che non si sarebbe mai aspettato della rottura con la moglie, puntualizzando, però, che Francesca sarà per lui per sempre la pagina più importante della sua vita, e così ha detto: "La vita è bizzarra, strana, non credevo di poter interrompere la storia con Francesca, poi è successo. Sarà sempre la pagina, il libro, più importante della mia vita. Sono molto dispiaciuto di non esserci riuscito, di non aver mantenuto il patto che avevamo fatto". Ad oggi il regista romano rivela di stare bene e di avere una vita che lo riempie, nonostante chiarisce che per tutta la vita vorrà bene all’ex moglie. Poi ha proseguito ancora, soffermandosi sul figlio Rocco che ha accolto la decisione dei genitori con grande maturità: "Abbiamo fatto un figlio meraviglioso", ha concluso.

La dipendenza dalla cocaina

Nel corso dell'intervista, Claudio Amendola non ha avuto il timore di tornare a raccontare un momento davvero difficile della sua vita, la dipendenza per qualche anno dalla cocaina, vissuto ormai quasi 24 anni fa. Un periodo buio dal quale è riuscito a venirne fuori per amore della sua famiglia: "Ho chiuso dalle dipendenze per i miei figli". Ad oggi ne parla senza tabù, anche con questi ultimi, perché, l’attore padre di tre figli, ha confidato di aver sempre basato il suo rapporto con loro sulla completa fiducia: "Ai miei figli non ho mai nascosto nulla, non ho mai temuto di affrontare argomenti, di ammettere errori e di capire gli errori degli altri". Inoltre, Amendola, come già affermato a Belve, ha ribadito di avere superato il problema grazie all’amore per i figli: "Ho avuto un rapporto con le droghe per alcuni anni, fino a 24 anni fa. Ho smesso quando non mi sono trovato a poter assistere mio figlio. Allora ho detto basta”.